Νέα προβλήματα προέκυψαν για τη Σαχτάρ, θα αναγκαστεί να παραταχθεί χωρίς έξι παίκτες της στην ευρωπαϊκή ρεβάνς απέναντι στον Παναθηναϊκό (14/08).

Παναθηναϊκός και Σαχτάρ μετρούν αντίστροφα για τη μεταξύ τους ρεβάνς στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League (21:00). Το «τριφύλλι» είδε τον Φιλίπ Τζούρισιτς να μένει εκτός την τελευταία στιγμή με πρόβλημα τραυματισμού και κάτι αντίστοιχο συνέβη και στις τάξεις των Ουκρανών.

Για την ακρίβεια, ο Αρντά Τουράν θα αναγκαστεί να παρατάξει την ομάδα του με έξι απουσίες. Οι Ντμίτρο Κρίσκιβ, Λασινά Τραορέ και ο πολύ ταλαντούχος εξτρέμ Κέβιν έχασαν και το πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ και παραμένουν ανήμποροι να δώσουν το «παρών» για την ομάδα τους, όμως τρεις ακόμα ποδοσφαιριστές προστέθηκαν στο απουσιόλογιο της Σαχτάρ.

Ο λόγος για τον Εγκινάλντο που τραυματίστηκε στην Αθήνα και δεν πρόλαβε να αναρρώσει, όπως και ο Πεδρίνιο που έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ματς του ουκρανικού πρωταθλήματος απέναντι στην Καρπάτι πριν λίγες ημέρες. Η πιο απροσδόκητη απουσία είναι αυτή του Τζόρτζι Σουντάκοφ, ο οποίος έχασε τον πατέρα του και, λόγω πένθους, θα μείνει εκτός αποστολής για το κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Ουκρανός διεθνής αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές μονάδες της Σαχτάρ.