Ντεμπούτο στον πάγκο του Πανσερραϊκού στο ματς με τον Παναθηναϊκό για τον Ζεράρ Σαραγόσα, ο οποίος δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Ίβαν.

Ο Πανσερραϊκός ολοκλήρωσε το πρωί του Σαββάτου την προετοιμασία του για το κυριακάτικο εντός έδρας ματς απέναντι στον Παναθηναϊκό, στο οποίο θα καθίσει στον πάγκο της ομάδας ο Ζεράρ Σαραγόσα που επέστρεψε στην τεχνική ηγεσία.

Ο Σαραγόσα πήρε στην αποστολή 23 ποδοσφαιριστές, ενώ δεν έχει διαθέσιμο τον Ίβαν, ο οποίος είναι τιμωρημένος.

Η αποστολή του Πανσερραϊκού: Τιναλίνι, Τσομπανίδης, Καρασαλίδης, Λύρατζης, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Ντε Μάρκο, Φέλτες, Κάλινιν, Γκελασβίλι, Δοϊρανλής, Λιάσος, Ομεονγκά, Γκιγιομιέ, Ρουμιάντσεβ, Μπρούκς, Φαλέ, Ζιντάν, Γκαλβάν, Νούνελι, Μάρας, Γκριν, Καρέλης.