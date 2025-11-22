Πανσερραϊκός: Χωρίς τον τιμωρημένο Ίβαν κόντρα στον Παναθηναϊκό
Ο Πανσερραϊκός ολοκλήρωσε το πρωί του Σαββάτου την προετοιμασία του για το κυριακάτικο εντός έδρας ματς απέναντι στον Παναθηναϊκό, στο οποίο θα καθίσει στον πάγκο της ομάδας ο Ζεράρ Σαραγόσα που επέστρεψε στην τεχνική ηγεσία.
Ο Σαραγόσα πήρε στην αποστολή 23 ποδοσφαιριστές, ενώ δεν έχει διαθέσιμο τον Ίβαν, ο οποίος είναι τιμωρημένος.
Η αποστολή του Πανσερραϊκού: Τιναλίνι, Τσομπανίδης, Καρασαλίδης, Λύρατζης, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Ντε Μάρκο, Φέλτες, Κάλινιν, Γκελασβίλι, Δοϊρανλής, Λιάσος, Ομεονγκά, Γκιγιομιέ, Ρουμιάντσεβ, Μπρούκς, Φαλέ, Ζιντάν, Γκαλβάν, Νούνελι, Μάρας, Γκριν, Καρέλης.
