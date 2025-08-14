Παναθηναϊκός, μεταγραφές: Ο Καλάμπρια μετακομίζει στους «πράσινους», σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο
«Φωτιά» έβαλε μια ανάρτηση του έγκριτου Ιταλού ρεπόρτερ, Ματέο Μορέτο στο X (πρώην Twitter). Όπως έγραψε χαρακτηριστικά, ο Νταβίντε Καλάμπρια αναμένεται να μετακομίσει στον Παναθηναϊκό!
Οι «πράσινοι» παρά το γεγονός πως έχουν απόψε (14/8, 21:00) την εκτός έδρας ρεβάνς με τη Σαχτάρ για το Europa League, φορτσάρουν όσον αφορά τα μεταγραφικά και τις θέσεις που «καίνε». Φαίνεται λοιπόν πως έπεισαν τον πρώην αρχηγό της Μίλαν να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα.
Η περίπτωση του 28χρονου αμυντικού είναι αρκετά δύσκολη και ο Παναθηναϊκός την δουλεύει εδώ και καιρό, όμως σύμφωνα με τον Μορέτο η κατάληξη είναι θετική.
Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο YouTube ανέφερε:
«Σας είχα αποκαλύψει το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Καλάμπρια. Σήμερα λοιπόν, ο Καλάμπρια πλησιάζει όλο και περισσότερο στον Παναθηναϊκό, που προσφέρει στον πρώην μπακ της Μίλαν και της Μπολόνια, συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.
Θα δούμε λοιπόν, αν θα υπάρξει λευκός καπνός στο τέλος, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω τώρα είναι ότι ο Καλάμπρια είναι πάρα - πάρα πολύ κοντά να πει το ''ναι'' στον Παναθηναϊκό».
