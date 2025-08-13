Μυκονίου-Σαπουντζάκης: «Η φιλοσοφία του Βιτόρια, οι απουσίες και η δύσκολη αποστολή» (vid)

Σωτήρης Μυκονίου
Παναθηναϊκός

Οι Σωτήρης Μυκονίου και Γιάννης Σαπουντζάκης μεταφέρουν από την Κρακοβία τα τελευταία νέα πριν την μεγάλη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Σαχτάρ.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην Κρακοβία ενόψει του αυριανού μεγάλου αγώνα με την Σαχτάρ (14/08), τον δεύτερο μεταξύ τους για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Οι Σωτήρης Μυκονίου και Γιάννης Σαπουντζάκης βρέθηκαν στο γήπεδο «Μιέτσκι» την ώρα της προπόνησης της ομάδας και μίλησαν για το μεγάλο παιχνίδι των Πρασίνων παραθέτοντας όλα τα δεδομένα.

Η φιλοσοφία με βάση την οποία χτίζει την ομάδα του ο Βιτόρια, όπως την επεσήμανε ο ίδιος στην συνέντευξη Τύπου, οι απουσίες των δύο ομάδων και το δύσκολο έργο που έχει μπροστά του το Τριφύλλι.

     

