Ο Αλμπάν Λαφόν με μήνυμα του δεν θέλησε να αναφέρει λεπτομέρειες για τον τραυματισμό του και στάθηκε στο πόσο χαρούμενος είναι για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Πανσερραϊκού.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει του Πανσερραϊκού στις Σέρρες με 3-0 πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο. Μια νίκη που σε μεγάλο βαθμό φέρνει και την υπογραφή του Αλμπάν Λαφόν, με τον Γάλλο τερματοφύλακα να κατεβάζει τα ρολά στο πρώτο μέρος, κάνοντας μεγάλες επεμβάσεις.

Ο Λαφόν στο τέλος του ημιχρόνου στάθηκε άτυχος καθώς τραυματίστηκε με τον Κωνσταντίνο Κότσαρη να παίρνει τη θέση του. Μετά το τέλος του αγώνα ο 26χρονος Γάλλος με μήνυμά του στο instagram ανέφερε τα εξής: «Χαρούμενος για το αποτέλεσμα και τον τρόπο που ήρθε σήμερα, συγχαρητήρια στην ομάδα. Για τα υπόλοιπα θα δούμε».