Ο Ολυμπιακός δαπάνησε το καλοκαίρι πακτωλό χρημάτων, όπου οι τρεις εκ των έξι κινήσεων του αφορούν το μέλλον. Τι έχουν κάνει ωστόσο μέχρι στιγμής οι μεταγραφές των νταμπλούχων Ελλάδας; Το Gazzetta κάνει μια πρώτη αξιολόγηση!

Ο Ολυμπιακός, το καλοκαίρι που μας πέρασε έδωσε πάνω από 20.000.000 ευρώ για να αποκτήσει τους Στρεφέτσα, Μάνσα, Νασιμέντο, Σιπιόνι και Ταρέμι. Συν το συμβόλαιο που έδωσε στον Καμπελά, συν το ενοίκιο για τον Ποντένσε.

Λίγες και στοχευμένες κινήσεις ώστε να γεμίσει το ρόστερ με παίκτες που θα πρόσθεταν στο ρόστερ εμπειρία, ποιότητα, αποτελεσματικότητα, ταχύτητα και... μέλλον.

Τι έχουν κάνει, ωστόσο, μέχρι στιγμής οι επιλογές του καλοκαιριού;

Γκάμπριελ Στρεφέτσα: Χρυσός που ακόμη δεν έχει λάμψει

Η ακριβότερη μεταγραφή που έχει κάνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στα 15 χρόνια παρουσίας του στο διοικητικό θώκο της ερυθρόλευκης ΠΑΕ. Μία κίνηση που θα του κοστίσει συνολικά πάνω από 7.500.000 εκατομμύρια ευρώ. Αν έχει δείξει δείγματα του ποσού που αναμένεται να δαπανηθεί συνολικά; Σαφώς κι όχι. Όχι, προς το παρόν τουλάχιστον.

Ο 28χρονος άλλοτε εξτρέμ της Κόμο, είναι ένας παίκτης με ταχύτητα που κλείνει προς τα μέσα και έχει αρκετά δυνατά χτυπήματα της μπάλας. Μέχρι στιγμής έχει μετρήσει 9 συμμετοχές και 3 ασίστ (οι 2 είναι στο Κύπελλο).

Ακόμη φαίνεται ότι δεν έχει κερδίσει τον Μεντιλίμπαρ, με τον Βάσκο να τον χρησιμοποιεί για να του δώσει τις ευκαιρίες του, αλλά με τον ίδιο να μην μπορεί να ξεδιπλώσει στο χορτάρι τις αδιαμφισβήτητες ικανότητές του. Φαίνεται να θέλει χρόνο για να κολλήσει (;) στα «θέλω» του προπονητή του. Στο ντεμπούτο του με τον Βόλο είχε την ασίστ στο 77' στον Τσικίνο, ξεκλειδώνοντας τη νίκη για την ομάδα του. Από εκεί και πέρα όμως δεν έχει αποδώσει τα προσδοκόμενα. Στα 45' με την Πάφο δεν βοήθησε, ενώ δείγμα του ότι στα μεγάλα ματς δεν τον προτιμά ο Μεντιλίμπαρ είναι ότι με την Άρσεναλ αγωνίστηκε 4' και με την ΑΕΚ 7'. Με τον Άρη έμεινε στον πάγκο και ΠΑΟΚ - ΑΕΛ ήταν εκτός λόγω προβλήματος στο γόνατο. Θυμίζουμε ότι δεν χρησιμοποιήθηκε στα ματς με Μπαρτσελόνα και PSV.

Δίχως συζήτηση πρέπει να ανεβάσει στροφές.

Γκουστάβο Μάνσα: Υπομονή για να ωριμάσει

Ο 21χρονος ήρθε Βραζιλιάνος στόπερ ήρθε από την Φορταλέζα ως επένδυση για το μέλλον. Και εδώ ο Ολυμπιακός έβγαλε από τα ταμεία του ένα σημαντικό ποσό. Κόστισε 4.500.000 ευρώ και στα 4 ματς που μετρά με τους ερυθρόλευκους έχει δείξει ότι ακόμη του λείπουν στοιχεία για να καθιερωθεί στη βασική 11άδα της ομάδας.

Το ντεμπούτο του στο Κύπελλο με τον Αστέρα στην Τρίπολη, ήταν θετικό. Εκεί η ομάδα του επικράτησε 2-0 κι ο ίδιος έδειξε καλά σημάδια. Αποφασιστικός, πήγαινε γρήγορα στις φάσεις. Με τον ΆΡΗ, ωστόσο, έδειξε ανωριμότητα στο παιχνίδι του στη φάσης της αποβολής στο 73'. Είναι ακόμη νέος και θέλει καλό… ψήσιμο. Ο Μεντιλίμπαρ κι ο οργανισμός του Ολυμπιακού τον εμπιστεύονται, πάντως και όπως είναι λογικό τέτοιες περιπτώσεις θέλουν υπομονή.

Ντιόγκο Νασιμέντο: Στοιχεία που με τον Μεντιίμπαρ μπορούν να εκτοξευθούν

Διεθνής με τις ομάδες στα κλιμάκια της εθνικής Πορτογαλίας. Η Βιζέλα πρόσθεσε στο λογαριασμό της 4.000.000 ευρώ.

Ένα ατόφιο ταλέντο του πορτογαλικού ποδοσφαίρου, που επίσης δείχνει να θέλει χρόνο για να μπορεί να σταθεί στο επίπεδο του Ολυμπιακού. Ο Μεντιλίμπαρ έχει αποδείξει ότι τον εμπιστεύεται και δείχνει ότι περιμένει απ' αυτόν να εξελίξει το παιχνίδι του και να προσαρμοστεί στις ποδοσφαιρικές του Αρχές. Εχει ήδη ματς, 1 γκολ και 1 ασίστ.

Ο 22χρονος πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ στο 1-3 επί της Κηφισιάς στην ασίστ του Ροντινέι (το πρώτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα). Μάλιστα, είχε ασίστ στον Ελ Καμπί στο 2-0 της πρεμιέρας με τον Αστέρα. Είναι ένας παίκτης πολύ καλός με τη μπάλα στα πόδια. Μπορεί να αλλάξει παιχνίδι, να διαβάσει τον αντίπαλο και να ξεκλειδώσει άμυνες. Αυτά στον Ολυμπιακό του Champions League δεν αρκούν από μόνα τους. Ο Βάσκος του δίνει θέση είτε στον άξονα είτε πίσω από τον φορ. Για να γίνει «αντιΤσικίνιο» σαφώς και πρέπει να μπαίνει σε περισσότερες μονομαχίες και να τον νιώθει πιο πολύ ο αντίπαλος. Όπως και να 'χει αποτελεί άλλη μια επένδυση του συλλόγου που δεν μπορεί και δεν είναι σωστό να κριθεί τόσο σύντομα.

Λορέντσο Σιπιόνι: Ένα σκυλί που πρέπει να... μεγαλώσει

Οι Πειραιώτες δούλεψαν πολύ σκληρά και αρκετό καιρό για να πετύχουν το deal αυτό, το οποίο δεν ήταν διόλου φθηνό, αφού τα χρήματα που θα έδωσαν για το 80% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή, έφτασαν τα 3,7 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα κατόρθωσαν να υπερνικήσουν ομάδες, όπως η Μπενφίκα, που πήγε να μπει... σφήνα στην υπόθεση.

Ο 20χρονος ήρθε από την Τίγκρε και δίχως αμφιβολία έχει τα στοιχεία του δυναμικού χαφ που μπορεί να δώσει εντάσεις, τρεξίματα, μαρκαρίσματα στον άξονα. Κι αυτός είναι στις επενδύσεις που έγιναν το καλοκαίρι και αποτελούν από τα εργαλεία που ο Μεντιλίμπαρ ξέρει πώς να διαχειριστεί ώστε να ανέβουν τόσο οι ποδοσφαιρικές του μετοχές όσο και να εξελιχθεί το παιχνίδι του.

Πάντως κι ο ίδιος χρειάζεται χρόνο με τον Βάσκο να τον βάζε σταδιακά και να του δείχνει ότι τον θέλει... ζεστό. Επαιξε 15' στο Λονδίνο με την Αρσεναλ, 6' με την PSV, 68' στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό όπου ήταν πολύ καλός, 21' με την ΑΕΚ, 23' με τον Άρη. Ήδη έχει 310' στα πόδια του, αλλά πρέπει να προσέξει να μη δέχεται εύκολες κίτρινες. Μετρά συνολικά 4.

Μεχντί Ταρέμι: Μία λύση πολυτελείας για την επίθεση

Ο 33χρονος Ιρανός φορ με την σπουδαία καριέρα στην εθνική ομάδα της χώρας του, την Ίντερ και την Πόρτο ήρθε στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι.

Οι ερυθρόλευκοι, με τον Γιάρεμτσουκ να έχει πρόβλημα και ξέροντας ότι ο Ελ Καμπί θα λείψει για το Κόπα Αφρικα θεώρησαν... λουκούμι την περίπτωση αυτήν και κινήθηκαν άμεσα για να τον αποκτήσουν.

Σε 11 ματς έχει ήδη 6 γκολ και 1 ασίστ. Με τον Παναθηναϊκό μπήκε για μερικά λεπτά και κατάφερε να έχει την ασίστ στον Ελ Καμπί για να δώσει το «Χ» στην ομάδα του. Σκόραρε με την ΑΕΚ, βρήκε δίχτυα και με τον Άρη. Είχε 2 γκολ στο 5-0 με τον Πανσερραϊκό στο ντεμπούτο του κι άλλα 2 στο Κύπελλο με τον Αστέρα.

Ενας παίκτης... πολυτέλεια. Κι ένας παίκτης που δείχνει να αποδίδει καλύτερα όταν η ομάδα του παίζει με 2 φορ. Δύσκολο αυτό για τον Μεντιλίμπαρ βέβαια, που θέλει μόνο έναν φορ μπροστά (τον Ελ Καμπί κυρίως), αλλά ο Ταρέμι είναι ο παίκτης που όποτε μπαίνει δίνει λύσεις. Κυρίως στην Ελλάδα, διότι το Champions League είναι μια άλλη ιστορία. Με την Πάφο για παράδειγμα δεν βοήθησε ούτε εκείνος. Σε 11 ματς έχει αγωνιστεί 381' και δεδομένα το πρόσημο μέχρι στιγμής είναι θετικό.

Ρεμί Καμπελά: Γαλλική φινέτσα και ποιότητα που πάντα είναι χρήσιμη

Ο Μεντιλίμπαρ μπορεί να περιμένει συγκεκριμένα πράγματα από τον 35χρονο Ρεμί Καμπελά. Ξέρει ότι δεν θα πάρει πίεση και τρεξίματα δίχως τελειωμό. Ξέρει όμως ότι μ' αυτόν τον παίκτη θα μπορεί να πάρει χτυπήματα στη μπάλα που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Εχει μέχρι στιγμής 1 ασίστ σε 9 ματς. Στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ήταν εξαιρετικός, είχε και τη φάση όπου δεν του δόθηκε πέναλτι. Με την ΑΕΚ στα 63' που έπαιξε θα μπορούσε να δώσει κι άλλα αλλά ήταν θετικός.

Ντάνιελ Ποντένσε: Ενας πύραυλος που κάνει τη διαφορά ανά πάσα ώρα και στιγμή

Ο Superman επέστρεψε εκεί που αγαπά. Εκεί που θέλει να είναι. Ο Κωνσταντίνος Καραπαπαπάς στη συνέντευξή του στους Galacticos του Gazzetta έκανε σαφές ότι κι η σύλλογος κι ο ίδιος θα κάνουν τα πάντα για να μείνει στο Λιμάνι και μετά το τέλος του δανεισμού του φέτος.

Ο Πορτογάλος με το που επέστρεψε, μπήκε στο ματς με τον Πανσερραϊκό κι έβαλε ένα... τηλεκατευθυνόμενο γκολ. Απίστευτο! Το καλύτερο εξτρέμ του πρωταθλήματος. Ποιότητα αμέτρητη και παίκτης που μπορεί αν ανταπεξέλθει στις εντάσεις του Champions League.

Εδειξε ότι μπορεί αν αλλάξει τα δεδομένα σ' ένα ματς με τον Αρη που είχε γκολ και ασίστ αλλά και με την ΑΕΚ που είχε ασίστ στο 2-0 με τον Ταρέμι.

Βασικός στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ και σαφώς το βαρόμετρο στη μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας.