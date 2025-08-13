Στο πλαίσιο της γιορτής του Αστέρα AKTOR στο κέντρο της Τρίπολης Αρκάς φίλαθλος έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του.

Το βράδυ της Τρίτης (13/8) πραγματοποιήθηκε στο Star Store, στο κέντρο της Τρίπολης, η ετήσιο γιορτή του Αστέρα AKTOR. Αρκάδες φίλαθλοι έδωσαν δυναμικό παρών στη γιορτή, όπου παρουσιάστηκαν τα επτά αγωνιστικά τμήματα του κλαμπ για τη σεζόν 2025-26.

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών τα μέλη της πρώτης ομάδας, του Αστέρα Β' AKTOR, των τμημάτων υποδομών Κ19, Κ17 και Κ15, όπως και οι δυο ομάδες Γυναικών. Εκ μέρους της διοίκησης μίλησε ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Γιώργος Μποροβήλος, ενώ το παρών έδωσε και ο Δήμαρχος της πόλης, Κώστας Τζιούμης.

Το... highlight της γιορτής ήταν «εξωαγωνιστικό», καθώς ο Αρκάς φίλαθλος Κώστας Γαλανόπουλος έκανε πρόταση γάμου στην εκλεκτή της καρδιάς του, Σοφία Γιαννακοπούλου, η οποία είπε το μεγάλο «ναι» και φυσικά ακολούθησαν... πανηγυρισμοί με καπνογόνα και συνθήματα.