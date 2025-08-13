Ολυμπιακός, μεταγραφές: Στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεών του για τον εξτρέμ Μανέ σύμφωνα με σουηδικές πηγές
Πιο συγκεκριμένα με βάση πηγές από το FotbollDirekt ο Ολυμπιακός κάνει τις τελικές του συζητήσεις για τον εξτρέμ Μανέ της Μιάλμπι. Ο Μανέ είναι μία περίπτωση παίκτη που έχει τσεκάρει ξανά αλλά και ασχοληθεί ο πειραϊκός σύλλογος.
Ο Ολυμπιακός εμφανίζεται να έχει ρίξει στο τραπέζι ένα ποσό που αγγίζει τα 2 εκατ. ευρώ και οι σουηδικές πηγές δίνουν πιθανότητες για το deal. Ο Μανέ στα 20 του χρόνια είναι αριστεροπόδαρος και παίζει κυρίως αριστερός εξτρέμ ενώ μπορεί να αγωνιστεί και πίσω από τον φορ αλλά και ως μοναδικός προωθημένος. Το 2024-2025 είχε σεζόν στη Μιάλμπι με 23 αγώνες, 8 γκολ και 3 ασίστ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.