Από τη Σουηδία προκύπτει πως ο Ολυμπιακός κάνει το τελικό στάδιο των επαφών του για την απόκτηση του εξτρέμ Αμπντουλί Μανέ της Μιάλμπι.

Πιο συγκεκριμένα με βάση πηγές από το FotbollDirekt ο Ολυμπιακός κάνει τις τελικές του συζητήσεις για τον εξτρέμ Μανέ της Μιάλμπι. Ο Μανέ είναι μία περίπτωση παίκτη που έχει τσεκάρει ξανά αλλά και ασχοληθεί ο πειραϊκός σύλλογος.

Ο Ολυμπιακός εμφανίζεται να έχει ρίξει στο τραπέζι ένα ποσό που αγγίζει τα 2 εκατ. ευρώ και οι σουηδικές πηγές δίνουν πιθανότητες για το deal. Ο Μανέ στα 20 του χρόνια είναι αριστεροπόδαρος και παίζει κυρίως αριστερός εξτρέμ ενώ μπορεί να αγωνιστεί και πίσω από τον φορ αλλά και ως μοναδικός προωθημένος. Το 2024-2025 είχε σεζόν στη Μιάλμπι με 23 αγώνες, 8 γκολ και 3 ασίστ.