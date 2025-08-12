ΟΦΗ, μεταγραφές: Έκλεισε τον Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς
Ο ΟΦΗ κατέλεξε στον εκλεκτό του για το κέντρο της άμυνας. Οι Κρητικοί έφτασαν σε προφορική συμφωνία με τον Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς, ο οποίος θα περάσει την Τετάρτη (13/8) από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις κι εφόσον όλα πάνε καλά θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας, με τον Όμιλο και θα τεθεί στη διάθεση του Μίλαν Ράσταβατς.
Πρόκειται για Κροάτη αριστεροπόδαρο, ύψους 1.88μ. σέντερ μπακ, ο οποίος έχει την ευχέρεια να καλύψει και το αριστερό άκρο της άμυνας. Υπήρξε διεθνής με τα μικρότερα κλιμάκια της Χρβάτσκα, ενώ αποτελεί ποδοσφαιριστή που ταιριάζει στο προφίλ που αναζητά ο Νίκο Νταμπίζας, δηλαδή σε νεαρή ηλικία, με προοπτική και μεταπωλητική αξία.
Προέρχεται από την Ακαδημία της Γκόριτσα, με την οποία μέτρησε 175 εμφανίσεις, με 3 γκολ και 5 ασίστ. Το καλοκαίρι έμεινε ελεύθερος και για χάρη του ΟΦΗ επρόκειτο να αγωνιστεί για πρώτη φορά μακριά από την πατρίδα του. Προέρχεται από γεμάτη σεζόν στην Κροατία, με 35 εμφανίσεις, 2 γκολ και 1 ασίστ.
Δείτε ΕπίσηςΟΦΗ: Ο 16χρονος Κοντεκάς που είπε «όχι» σε Ολυμπιακό - ΠΑΟΚ και βγάζει μάτια στην προετοιμασία
Μετά την απόκτουση του Κωνσταντίνου Κωστούλα ο ΟΦΗ κλείνει το κενό του στα στόπερ με τον Κρίζμανιτς, ενώ ο Ράσταβατς έχει στη διάθεση του τους Λαμπρόπουλο - Χριστόπουλο και τους νεαρούς Χνάρη - Κοντεκά. Επόμενο στόχος των Κρητικών είναι η απόκτηση ενός χαφ, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Μάρκο Μπάκιτς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.