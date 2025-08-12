Ο ΟΦΗ έφτασε προφορική συμφωνία με τον 25χρονο κεντρικό αμυντικό, Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς, ο οποίος θα περάσει την Τετάρτη (13/8) από ιατρικά.

Ο ΟΦΗ κατέλεξε στον εκλεκτό του για το κέντρο της άμυνας. Οι Κρητικοί έφτασαν σε προφορική συμφωνία με τον Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς, ο οποίος θα περάσει την Τετάρτη (13/8) από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις κι εφόσον όλα πάνε καλά θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας, με τον Όμιλο και θα τεθεί στη διάθεση του Μίλαν Ράσταβατς.

Πρόκειται για Κροάτη αριστεροπόδαρο, ύψους 1.88μ. σέντερ μπακ, ο οποίος έχει την ευχέρεια να καλύψει και το αριστερό άκρο της άμυνας. Υπήρξε διεθνής με τα μικρότερα κλιμάκια της Χρβάτσκα, ενώ αποτελεί ποδοσφαιριστή που ταιριάζει στο προφίλ που αναζητά ο Νίκο Νταμπίζας, δηλαδή σε νεαρή ηλικία, με προοπτική και μεταπωλητική αξία.

Προέρχεται από την Ακαδημία της Γκόριτσα, με την οποία μέτρησε 175 εμφανίσεις, με 3 γκολ και 5 ασίστ. Το καλοκαίρι έμεινε ελεύθερος και για χάρη του ΟΦΗ επρόκειτο να αγωνιστεί για πρώτη φορά μακριά από την πατρίδα του. Προέρχεται από γεμάτη σεζόν στην Κροατία, με 35 εμφανίσεις, 2 γκολ και 1 ασίστ.

Μετά την απόκτουση του Κωνσταντίνου Κωστούλα ο ΟΦΗ κλείνει το κενό του στα στόπερ με τον Κρίζμανιτς, ενώ ο Ράσταβατς έχει στη διάθεση του τους Λαμπρόπουλο - Χριστόπουλο και τους νεαρούς Χνάρη - Κοντεκά. Επόμενο στόχος των Κρητικών είναι η απόκτηση ενός χαφ, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Μάρκο Μπάκιτς.