Ο Βόλος τις επόμενες ώρες θα ολοκληρώσει την απόκτηση των Χουάν Μπαουτίστα Σέχας και Γιάννη Μπουζούκη, οι οποίοι είναι οι δυο ποδοσφαιριστές «δώρα» που προανήγγειλε ο Αχιλλέας Μπέος.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης των νέων εμφανίσεων του Βόλου ο Αχιλλέας Μπέος είχε προανήγγειλει δυο μεταγραφικά «δώρα» που θα έκανε στον Χουάν Φεράντο ενόψει της νέας αγωνιστικής περίοδου. Πρόκειται για διπλή μεσοεπιθετική ενίσχυση, καθώς οι Θεσσαλοί έχουν κλεισει τόσο τον Γιάννη Μπουζούκη, όσο και τον Χουάν Μπαουτίστα Σέχας .

Ο 27χρονος Έλληνας χαφ αποχώρησε από τον Παναιτωλικό ύστερα από δύο χρόνια, ήταν στην αγορά των ελεύθερων, καθώς δεν είχε βρει την κατάλληλη πρόταση κι εν τέλει είναι κοντά στο να μετακομίσει στους Θεσσαλούς. Ο Βόλος θα είναι ο τρίτος σταθμός της καριέρας του μετά τον Παναθηναϊκό, τον ΟΦΗ και τα Καναρίνια. Την περασμένη σεζόν μέτρησε με τους Αγρινιώτες 32 εμφανίσεις, με 3 γκολ και 1 ασίστ.

Από την πλευρά του ο Χουάν Μπαουτίστα Σέχας είναι 27χρονος, ύψους 1.76μ., επιτελικός χαφ, ο οποίος μπορεί να παίξει στα άκρα. Είναι Αργεντινός, όμως διαθέτει και ιταλικό διαβατήριο. Ανήκει στη Γοδόι Κρουζ, με την οποία έχει συμβόλαιο έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026.

#GodoyCruz

El equipo al que Juan Bautista Cejas sale a préstamo es el Volos NPS de Grecia.

Esto abriría un nuevo cupo para incorporar refuerzos hasta el 31 de agosto, pero por ahora no está en los planes traer más jugadores. pic.twitter.com/2ZaQJt82TY August 12, 2025

Όπως γράφτηκε στην Αργεντινή ο 27χρονος θα παραχωρηθεί στους Θεσσαλούς με τη μορφή δανεισμού, μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν. Στο πρωτάθλημα της Αργεντινής που είναι σε εξέλιξη μετράει δυο εμφανίσεις.