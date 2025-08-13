Κωνσταντινίδης στο Gazzetta: «Όταν ο Ψωμιάδης μάς είπε στην ΑΕΚ: "Ό,τι πήρατε, πήρατε"» (vid)

Η ιστορίες του Σωτήρη Κωνσταντινίδη στο Gazzetta για τον Μάκη Ψωμιάδη. Τα ονόματα που μπέρδευε κι η μέρα που ανακοίνωσε στους παίκτες ότι δεν έχει άλλα χρήματα.

Ο Σωτήρης Κωνσταντινίδης άνοιξε την καρδιά του στο Gazzetta. Μίλησε για τα χρόνια στον Ηρακλή, την ΑΕΚ και ξεδίπλωσε ιστορίες με Ντέμη Νικολαΐδη, Μάκη Ψωμιάδη, Αλκέτα Παναγούλθα, Σάντος κι όχι μόνο...

Χαρακτηριστική είναι η ιστορία με την ημέρα όπου ο Μάκης Ψωμιάδης ανακοίνωσε στην ομάδα ότι δεν θα πάρουν άλλα χρήματα. Ακολουθεί το χαρακτηριστικό απόσπασμα.

Από τον Μάκη Ψωμιάδη τι θυμάσαι;



«Πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Έχουν βγάλει πολλά από εκείνη την εποχή. Ήταν στιγμές που γελούσαμε, στιγμές που μας άγχωνε λίγο. Υπήρχαν πολλά πράγματα. Στην αρχή όταν ήρθε ήταν όλα καλά και πλήρωνε. Το χαρακτηριστικό ήταν που πήγαμε μια φορά σε ένα ξενοδοχείο, Δεκέμβρης νομίζω ήταν, μας μάζεψε και μας λέει: "Παιδιά, ό,τι πήρατε, πήρατε. Όποιος θέλει να φύγει, όποιος θέλει να μείνει, από εδώ και πέρα τίποτα δεν παίρνετε". Τι αντίδραση να βγάζαμε; Αφού το είπε, αυτός που το είπε, δεν είχε και πολύ αξία να το συζητούσαμε».



Με σένα είχε κάποια ιστορία;



«Είχαν γίνει πολλά σκηνικά. Με εμένα είχε γίνει ένα πολύ καλό. Παίζαμε πάλι ένα παιχνίδι με τον Άρη, χάνουμε 0-1, ισοφαρίζουμε, κάνουμε το 2-1, βάζω ένα γκολ, κερδίζω ένα πέναλτι και παίζω καλά τέλος πάντων. Τελειώνει το ματς, καθόμαστε εγώ και ο Μαλαδένης, έρχεται ο Ψωμιάδης, με βλέπει και μου λέει: "Σήμερα δεν μου έπαιξες τίποτα, άσε το".



- «Τι λες ρε πρόεδρε; Μα έβαλα ένα γκολ και πήρα το πέναλτι.

-«Τι λες ρε; Α, εσύ είσαι. Νόμιζα ήσουν ο Μαλαδένης».



Μπερδευόταν αρκετά, γενικά τα ονόματα και όλα.

Για λεφτά και τέτοια είχατε μιλήσει ποτέ ;



«Όχι, δεν έτυχε να μιλήσουμε για λεφτά. Δεν θα έπαιρνα, ή και να συμφωνούσα, δεν θα είχε νόημα, δεν θα είχε μεγάλη σημασία η συμφωνία. Έτυχε να μιλήσω για λεφτά με τον Νικολαΐδη, γιατί ήταν τότε που έκανε την αλλαγή. Είχα ήδη συμβόλαιο όταν ήταν ο Ψωμιάδης, οπότε δεν άλλαξε κάτι. Για λεφτά μίλησα με τον Νικολαΐδη και τα βρήκαμε εύκολα. Ήταν τότε που είχε φέρει τον Σάντος και ήρθε ο Νικολαΐδης σαν πρόεδρος. Ο Σάντος με ήθελε εμένα. Τον είχα και από πριν και συμφωνήσαμε πολύ γρήγορα. Είχα ήδη συμβόλαιο το οποίο παρατείναμε για ένα χρόνο».

