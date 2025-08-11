Σωτήρης Κωνσταντινίδης στο Gazzetta: «Εγώ δεν έπεσα κάτω! Από τον πάγκο να τραυματίστηκα;» (vid)

Πώς είναι το ποδόσφαιρο σήμερα σε σχέση με το ποδόσφαιρο του τότε, όταν ήσουν εσύ στην Α' Εθνική;



«Είναι αρκετά πιο βιομηχανία το ποδόσφαιρο τώρα, ρε παιδί μου. Το έχουν κάνει λίγο σαν επιχείρηση. Το καλό είναι ότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχουν κάνει τρομερές οργανώσεις στις ακαδημίες τους. Προσπαθούν να πάρουν παιδιά από τις άκρες της Ελλάδας, δηλαδή έχουν φτάσει και από ψηλά μέχρι χαμηλά, ψάχνουν καλά. Πιστεύω ότι είναι θετικό βήμα αυτό.



Δεν υπάρχει πια τόσο πολύ το «οικογενειακό» στοιχείο, πιστεύω έχει φύγει. Επίσης, δεν είναι τόσα πολλά τα Ελληνόπουλα. Τώρα άρχισε σιγά σιγά, πιστεύω, κάτι να γίνεται, αλλά έτσι εξελίχθηκε το πράγμα. Εντάξει, πιστεύω ότι τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον, το πρωτάθλημά μας είναι αρκετά εντυπωσιακό σε σχέση με τον ανταγωνισμό και αρκετά δίκαιο. Θεωρώ αρκετά δίκαιο σε σχέση με τα δικά μας τα χρόνια. Αυτό βλέπω».



Τον γιο σου πώς τον βλέπεις;



«Ο γιος μου με αγχώνει πιο πολύ από εμένα!».



Καταρχάς, του είχες πει να μην γίνει ποδοσφαιριστής ή δεν του είπες τίποτα;



«Όχι, δεν του είπα τίποτα. Αυτός, εντάξει τώρα, όπως λέμε, είναι λίγο κοινότυπο, από μικρός χτυπούσε τα μαξιλάρια, δηλαδή από δύο-τριών χρονών ήταν παιδί που το είχε. Είχε την αίσθηση, την όρεξη, τη θέληση, έβλεπε πολύ, είχε έρθει να με βλέπει κι εμένα όταν άρχισε να καταλαβαίνει.



Ήταν σαν φυσική εξέλιξη του Αστέρη, που έφτασε ως εδώ. Δεν του είπα εγώ ούτε να παίξει ούτε να μην παίξει. Εγώ απλά έβλεπα ότι έχει κάποια στοιχεία τα οποία του δίνουν τη δυνατότητα να κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια. Τώρα, το που θα φτάσει κανείς δεν ξέρει, το πώς θα εξελιχθεί, το πώς το σώμα του θα μεγαλώσει, πώς θα αναπτυχθεί, το μυαλό του... Το μυαλό του είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Αυτό με χαροποιεί. Το μυαλό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορείς να δουλέψεις πάρα πολύ, είτε το έχεις είτε δεν το έχεις, και βλέπω ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Οπότε τον αφήνω να εξελιχθεί και μου αρέσει που έχει αυτό το πράγμα, έχει αυτή τη θέληση, την όρεξη. Κάνει πολύ focus σε αυτό το πράγμα, οπότε είναι κρίμα να μην το προσπαθήσει».







Θα σπουδάσει;



«Έχει στο μυαλό του να γίνει γυμναστής, να κάνει και ΤΕΦΑΑ, να μην το αφήσει. Είναι και καλός μαθητής. Έπεσαν λίγο οι βαθμοί του αλλά του συνέβησαν πολλά μαζεμένα καλά τελευταία. Πήγε στην Εθνική, έκανε προπόνηση με τη μεγάλη ομάδα του Πανσερραϊκού, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο, έπαιξε στη Super League. Δεν είναι λίγα πράγματα για ένα 15-16χρονο παιδί. Εντάξει, είναι αρκετά μεγάλο το σοκ».



Αυτό θέλω να σε ρωτήσω, πώς είναι για σένα να βλέπεις ότι ο γιος σου παίζει στην ομάδα που κι εσύ έπαιξες;



«Είναι τρομερή συγκίνηση. Δεν ξέρω, κάποιες στιγμές είχα παγώσει λίγο. Ξέρεις, αισθάνεσαι κάπως σαν μια παγωμάρα, μια περίεργη κατάσταση, ρε παιδί μου. Χαρά μεγάλη. Είναι αυτή η χαρά και η προσμονή για το τι θα δούμε. Ας πούμε, αυτό είναι που καμιά φορά προσπαθείς να δεις το μέλλον, λες "να δω πώς θα πάει, τι θα κάνει". Και αυτή η προσμονή, καλό είναι που υπάρχει, γιατί αυτά είναι τα πράγματα που μας δίνουν και ζωή, μας δίνουν κίνητρα, μας δίνουν και θέματα για να ασχολούμαστε, να είμαστε ενεργοί. Γιατί δεν έχουμε μια ευθεία γραμμή, μας επηρεάζουν λίγο στο χαρακτήρα μας και στα συναισθήματά μας. Είναι μεγάλη χαρά και προσμονή για το τι θα επακολουθήσει».



Αυτό που θα ήθελες να συνεχίσεις να βλέπεις από εκείνον είναι η προσπάθεια, ανεξάρτητα από το που θα φτάσει τελικά;



«Η προσπάθεια είναι το βασικότερο από όλα. Άμα δεν μπεις στο γήπεδο να προσπαθήσεις, να παίξεις, να προσπαθήσεις να παίξεις καλά, να παίξεις πιο καλά. Αυτό είναι το πιο βασικό. Στέκομαι στο ότι έχει κάνει focus και ότι βλέπω ότι δεν χρειάζεται να του πω και πολλά πράγματα. Καταλαβαίνω ότι έχει αίσθηση που προχωράει. Δηλαδή, μπορώ επικουρικά να είμαι δίπλα του σε κάποια δυσκολία, να μπορέσω να τον σκουντήξω λίγο, άμα φτάσει σε γραμμές να τον επαναφέρω, να του δώσω μια συμβουλή. Γιατί κι εμείς δεν είμαστε Θεοί ούτε αλάθητοι, μπορεί κι εμείς να κάνουμε λάθη. Την γνώμη μου, με σχέση με τη διαδρομή και την εμπειρία που έχω, να του τη μεταφέρω, και να αποφασίσει αυτός τι θα επιλέξει σε κάποια δυσκολία. Αλλά προς το παρόν νομίζω ότι και σαν ομάδα του κάθεται καλά και σαν χαρακτήρας είναι σε καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή».