Ο Βόλος νίκησε με 2-0 το Λεβαδειακό στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και βγήκε πρώτος στο ετήσιο φιλανθρωπικό τουρνουά που διοργανώνει.

Ο Βόλος βγήκε νικητής στο ετήσιο φιλανθρωπικό τουρνουά που διοργανώνει, του οποίου τα έσοδα θα πάνε στο ορφανοτροφείο της πόλης. Οι οικοδεσπότες επικράτησαν του έτερου φιναλίστ, Λεβαδειακού με 2-0 και πήραν την πρώτη θέση. Νωρίτερα ο Πανσερραϊκός νίκησε στα πέναλτι την ΑΕΛ και βγήκε τρίτος.

Ο αγώνας είχε αργό ρυθμό και λίγες φάσεις. Στο 23' οι Βοιωτοί έφτασαν κοντά στο γκολ, όταν ο Τσιβελεκίδης πήρε την κεφαλιά και σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι. Οι Θεσσαλοί προηγήθηκαν στο 66ο λεπτό, με υπέροχο σουτ του Ασεχνούν εκτός περιοχής.

Στο 73' ο 18χρονος Σάντης πίεσε εξαιρετικά, έκλεψε την μπάλα από τον Τσιβελεκίδη και με... απαλό «τσίμπημα»πέρασε την μπάλα πάνω από τον Άνακερ για το τελικό 2-0.

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Αντελέγε, Μύγας (69’ Λυκουρίνος), Τριανταφύλλου (69’ Κάργας), Λαγωνίδης (69’ Χέρμανσον), Σόρια (29’ Σινανάι), Μαρτίνεζ (29’ Γρόσδης), Ζόκα (29’ Κύρκος), Χουάνπι (46’ Προύντζος), Κόμπα (29’ Λεγκίσι), Ασεχνούν (69’ Βαϊνόπουλος), Μακνί (29’ Λάμπρου, 63’ Σαντής)

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Άνακερ, Τσάπρας (71’ Γκούμας), Τσιβελεκίδης, Φίλων, Βήχος (71’ Κάτρης), Τσιμπόλα (71’ Τσόκαϊ), Λαμαράνα, Συμελίδης (71’ Παλάσιος), Κασέμι (71’ Βέρμπιτς), Μανθάτης, Πεντρόσο (71’ Όζμπολτ)