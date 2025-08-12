Ο Πανσερραϊκός ήταν η ομάδα που κατέκτησε την 3η θέση στο φιλανθρωπικό τουρνουά που διεξήχθη στο Πανθεσσαλικό επικρατώντας με 4-3 της ΑΕΛ στα πέναλτι (1-1 το ματς).

Σε ένα παιχνίδι με δύο πρόσωπα, ένα κακό στο πρώτο ημίχρονο και ένα ωραίο στο δεύτερο, ο Πανσερραϊκός επικράτησε με 4-2 στα πέναλτι της ΑΕΛ (1-1 η κανονική διάρκεια του αγώνα) και κατέκτησε την 3η θέση στο φιλανθρωπικό τουρνουά που διεξήχθη στο Πανθεσσαλικό. Και σε αυτό το παιχνίδι οι Θεσσαλοί έχασαν μεγάλες ευκαιρίες για να πάρουν τη νίκη.

Μία φάση σε όλο το ημίχρονο

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο στο οποίο και οι δύο ομάδες δεν έκαναν κάτι φοβερό. ΑΕΛ και Πανσερραϊκός δεν μπορούσαν να βρουν διαδρόμους και το 0-0 ήταν ένα αποτέλεσμα που αντικατοπτρίζει στον απόλυτο βαθμό την εικόνα του ματς. Ουσιαστικά σε όλο αυτό το διάστημα είχαμε μόνο μία φάση και συγκεκριμένα στο 43' με τον Δεληγιαννίδη με κεφαλιά να απειλεί αναγκάζοντας τον Τιναγκλίνι να διώξει εντυπωσιακά. Τέσσερα λεπτά πριν ο Πασάς είχε σκοράρει αλλά το γκολ ακυρώθηκε γιατί ο περσινό πρώτος σκόρερ της Super League 2 ήταν καθαρά σε θέση οφσάιντ.

Δύο πανέμορφα γκολ στην επανάληψη

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε σαφώς πιο δυνατά με τους Θεσσαλούς και τους Σερραίους να δείχνουν διάθεση να βγουν περισσότερο μπροστά και να απειλήσουν. Μια πίεση που αρχικά έπιασε τόπο για την ΑΕΛ, με τους «βυσσινί» να ανοίγουν το σκορ στο 53'. Συγκεκριμένα μετά από κοντινό κόρνερ ο Ατανάσοφ αντί να κάνει την σέντρα έκανε το σουτ αιφνιδιάζοντας τον τερματοφύλακα του Πανσερραϊκού κάνοντας το 1-0.

Πριν καλά καλά κοπάσουν οι πανηγυρισμοί των παικτών του Γιώργου Πετράκη, οι τυπικά φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν με ένα ακόμα πιο όμορφο γκολ. Συγκεκριμένα στο 60' ο Λιάσος έπιασε έναν «κεραυνό» έξω από την περιοχή νικώντας τον Βενετικίδης κάνοντας έτσι το 1-1.

Ο καλός ρυθμός και οι προσπάθεια για γκολ συνεχίστηκαν με την ΑΕΛ να χάνει στο 76' τεράστια ευκαιρία με τον Μούργο να μην μπορεί από το ύψος της μικρής περιοχής να σκοράρει στέλνοντας τη μπάλα πάνω στον Τιναγκλίνι. Οι «βυσσινί» συνέχιζαν να πιέζουν και στο 90' βρέθηκαν και πάλι κοντά στο γκολ με τον Μούργο να βγάζει μαγική κάθετη με εξωτερικό φάλτσο στον Γκάρατε που δεν έκανε άμεσα το σουτ ενώ θα μπορούσε και ο Τσαούσης έδιωξε με ωραία προβολή. Αυτή ήταν και η τελευταία ευκαιρία με το 1-1 να στέλνει το ματς στα πέναλτι.

Πιο εύστοχοι οι Σερραίοι που πήραν τη νίκη

Στα πέναλτι οι παίκτες του Πανσερραϊκού ήταν πιο εύστοχοι, αυτοί της ΑΕΛΚ έχασαν δύο, ένα με τον Μπαγκαλιάνη και ένα με τον Γκάρατε (κάκιστη η εκτέλεση του Αργεντινού) και έτσι τα... λιοντάρια επικράτησαν με 4-3 και μαζί πήραν και την 3η θέση στο τουρνουά.

Οι Συνθέσεις

ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Βενετικίδης, Παπαγεωργίου, Κοσονού (86′ Φαϊζάλ), Τσάκλα, Μπαγκαλιάνης, Βαρσάμης (46′ Σουρλής), Ατανάσοφ (86′ Χατζηστραβός), Δεληγιαννίδης (46′ Γκρόζος), Γιούσης (73′ Μούργος), Αντράντα (73′ Στάικος), Πασάς (73′ Γκαράτε).

Πανσερραϊκός (Κριστιάνο Μπάτσι): Τινανίλι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Λύρατζης, Τσαούσης, Ομεονγκά, Λιάσος (77′ Γκιγιομιέ), Μασκανάκης (73′ Γεωργιάδης), Φαλέ, Σοφιανός (31′ Ρουμιάντσεφ (46′ Ιβάν)), Γκριν (88′ Δοϊρανλής).