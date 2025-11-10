Ο Σαϊντ Χάμουλιτς μέχρι στιγμής δικαιώνει τις προσδοκίες των ανθρώπων του Βόλου. Η μεταγραφή στην Τουλούζ και η άρνησή του να φορέσει τη φανέλα με το ουράνιο τόξο, σε αγωνιστική αφιερωμένη στην καταπολέμηση της ομοφοβίας.

Ο Βόλος έχει μία εξαιρετική παρουσία στο πρωτάθλημα.

Με έξι νίκες σε δέκα αγώνες, οι τρεις εκτός έδρας, η ομάδα της Μαγνησίας ισοβαθμεί με τον Λεβαδειακό στην τέταρτη θέση. Ο στόχος πλέον να βρεθεί στις θέσεις 5-8 και να διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο είναι ρεαλιστικός. Ένας από τους παίκτες που έχουν πάρει από το χέρι τον Βόλο είναι ο Σαϊντ Χάμουλιτς. Ο ταλαντούχος φορ, ο οποίος την Τετάρτη θα κλείσει τα 25 του χρόνια, είναι διεθνής με τη Βοσνία κι έχει υπάρξει μέλος της Τουλούζ στη Ligue 1, η οποία κατέκτησε και το κύπελλο την περίοδο 2022-23. Οπότε, είχε τις προοπτικές να πετύχει στον Βόλο.

Με τέσσερα γκολ και 2 ασίστ μέχρι στιγμής, ο Χάμουλιτς ασφαλώς και είναι από τους πλέον κομβικούς παίκτες της ομάδας.

Ο Χάμουλιτς γεννήθηκε στο Λάιντερντορπ της Ολλανδίας και άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο στον τοπικό σύλλογο Alphense Boys, προτού ενταχθεί στην ακαδημία νέων της Γκόου Αχέντ Ιγκλς το 2019. Έναν χρόνο αργότερα, μετακινήθηκε στα τμήματα υποδομής των Quick Boys. Τον Φεβρουάριο του 2021 υπέγραψε με τη λιθουανική Ντάιναβα, με την οποία έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο και σημείωσε το πρώτο του γκολ.

Μετά τον υποβιβασμό της ομάδας εκείνη τη σεζόν, ο Χαμούλιτς δόθηκε δανεικός στη Μπότεβ Πλόβντιβ, όπου αγωνίστηκε μία φορά με τη δεύτερη ομάδα, προτού επιστρέψει στη Ντάιναβα. Τον Μάρτιο του 2022 παραχωρήθηκε για τέσσερις μήνες δανεικός στη Σούντουβα και τον Ιούλιο δόθηκε δανεικός στην πολωνική ομάδα Σταλ Μιέλετς για το υπόλοιπο της σεζόν.

Η μεταγραφή στην Τουλούζ

Τον Ιανουάριο του 2023, η Σταλ Μιέλετς ενεργοποίησε τη ρήτρα αγοράς του Χαμούλιτς και αμέσως πουλήθηκε στην Τουλούζ για 2 εκατομμύρια ευρώ. Στη Γαλλία έκανε το ντεμπούτο του σε αγώνα Κυπέλλου Γαλλίας εναντίον της Ρεμς στις 8 Φεβρουαρίου. Δύο εβδομάδες αργότερα, πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση στη Ligue 1 απέναντι στη Μαρσέιγ. Είχε εννέα ματς χωρίς γκολ στην Τουλούζ, ενώ ήταν στον πάγκο στον νικηφόρο (5-1) τελικό Κυπέλλου με τη Ναντ στις 29/4/23.

Η άρνηση να παίξει

Τον Μάιο εκείνης της σεζόν, σύμφωνα και με ανακοίνωση της Τουλούζ, ο Χάμουλιτς ήταν μεταξύ των πέντε παικτών που αρνήθηκαν να αγωνιστούν στη συγκεκριμένη αγωνιστική της Ligue 1, η οποία ήταν αφιερωμένη στην καταπολέμηση της ομοφοβίας και τρανσφοβίας, επικαλούμενοι «λόγους αρχής».

Ο Χάμουλιτς δεν θέλησε να φορέσει φανέλα με το ουράνιο τόξο και το καλοκαίρι μετακόμισε με τη μορφή δανεισμού στην Φίτεσε. Έκανε μόνο 14 ματς και τον Ιανουάριο του 2024, δόθηκε δανεικός στη ρωσική Λοκομοτίβ Μόσχας για το υπόλοιπο της χρονιάς. Δεν έπιασε στη Ρωσία και τον Ιούλιο του 2024 πήγε στην πολωνική Βίτζεβ Λοτζ, όπου είχε 13 ματς, 1 γκολ και 3 ασίστ.

Η εθνική Βοσνίας

Τον Ιούνιο του 2023, ο Χάμουλιτς έλαβε την πρώτη του κλήση στην εθνική ομάδα ανδρών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, για τα προκριματικά του Euro 2024 απέναντι στην Πορτογαλία και το Λουξεμβούργο. Έκανε τελικά ντεμπούτο κόντρα στην Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο στις 17 Ιουνίου. Συνολικά με την εθνική Βοσνίας ο Χάμουλιτς έχει 6 συμμετοχές χωρίς γκολ.

Γκολ και νίκες

Ο 25χρονος Βόσνιος φορ όποτε σκοράρει ο Βόλος παίρνει νίκες. Μέχρι στιγμής έχει σε 11 ματς 4 γκολ και δύο ασίστ. Πέτυχε ένα θαυμάσιο γκολ στο 1-0 επί του Ατρόμητου την Κυριακή, είχε γκολ και ασίστ στη νίκη 2-1 στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό, άνοιξε το σκορ στη νίκη με 2-1 επί του Πανσερραϊκού και βρήκε δίχτυα και στο εκτός έδρας 4-0 με τον ΠΑΣ Γιάννινα για το Κύπελλο. Είχε επίσης ασίστ στο επιβλητικό 5-2 επί της ΑΕΛ Novibet.

Η παράδοση των φορ του Βόλου

Σε κάθε περίπτωση, ο Βόλος έχει μία ικανότητα να εντοπίζει «λαυράκια» για την επίθεση. Την περασμένη σεζόν δεν τα πήγε άσχημα ο Μαρκ Κόσζτα με 8 γκολ σε 27 ματς. Τη σεζόν 2023-24 ο Αργεντινός Χουάν Μανουέλ Γκαρθία είχε σε 30 ματς 11 γκολ. Ο Οζέγκοβιτς που ακόμα κάνει καριέρα στα ελληνικά γήπεδα, είχε 7 γκολ σε 28 ματς, την περίοδο 2022-23.

Τη σεζόν 2021-22 έβγαλε μάτια ο Φαν Βέερτ, ο οποίος σε 34 αγώνες μέτρησε 17 γκολ. Έναν χρόνο αργότερα, ο Δουβίκας κατέγραψε 14 γκολ σε 34 παιχνίδια κι αυτή η επίδοση τον οδήγησε στην Ουτρέχτη κι έκτοτε, όλα πήραν τον δρόμο τους.