Λιάβας: Από τα αιγοπρόβατα στο Αρχοντοχώρι… στη Ρίο Αβέ!

Η συγκλονιστική ιστορία του Γιώργου Λιάβα, του νέου αποκτήματος της Ρίο Άβε.

Ο Γιώργος Λιάβας αποχαιρέτησε τον Παναιτωλικό, την ομάδα της καρδιάς του για λογαριασμό της Ρίο Άβε και αυτή είναι η συγκλονιστική του ιστορία, όπως ο ίδιος την διηγήθηκε στο Gazzetta.

Ο πατέρας του Γιώργου Λιάβα άφηνε τα αιγοπρόβατα στο Αρχοντοχώρι και έκανε καθημερινά 140 χιλιόμετρα πήγαινε-έλα με το αγροτικό, για να πάει τον γιο του στις ακαδημίες στο Αγρίνιο, επειδή ήθελε να τον καμαρώσει ποδοσφαιριστή. Πάντα έλεγε στις τρεις κόρες του και στη γυναίκα του: «Πρέπει να θυσιάσουμε πράγματα για να παίξει ποδόσφαιρο», κι έτσι όλη η οικογένεια δούλευε στα ζώα και στο μίνι μάρκετ που διατηρούσαν. Ο Γιώργος τις έχει πάντα χαραγμένες στις επικαλαμίδες του, γιατί δεν θα είχε καταφέρει τίποτα χωρίς αυτές, τη μητέρα του και τον θείο του.

Στα 14 του, ο προπονητής του τον διώχνει από την ακαδημία άρον άρον, επειδή έπρεπε να επιστρέψει επειγόντως στο χωριό. Όλοι στο αμάξι έκλαιγαν. Ο Γιώργος, μέχρι να φτάσει σπίτι, πίστευε ότι είχε πεθάνει ο παππούς του, αλλά η μοίρα τού επιφύλασσε ένα ακόμα πιο άσχημο παιχνίδι: ο πατέρας του είχε φύγει από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

Τα τελευταία του λόγια; «Να μην αλλάξει ποτέ ο Γιώργος».

Τον ρόλο του πατέρα αναλαμβάνει ο θείος του, ο οποίος παίρνει στις πλάτες του τα χιλιόμετρα για να μεταφέρει τον Γιώργο στο Αγρίνιο. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, πριν προλάβει καλά-καλά να χωνέψει τον θάνατο του πατέρα του, στα 16 του χάνει και τη γυναίκα που τον μεγάλωσε, τη γιαγιά του, η οποία πεθαίνει στα χέρια του, καθώς η υπόλοιπη οικογένεια εργαζόταν.

Ακριβώς ένα χρόνο μετά, φεύγει από τη ζωή και ο παππούς του, ένας άνθρωπος που περίμενε καρτερικά κάθε μέρα τον μικρό Γιώργο να γυρίσει από την προπόνηση, να τον δει να μπαίνει σπίτι και μετά να πέσει για ύπνο.

Από την στιγμή, λοιπόν, που έχει περάσει όλα τα παραπάνω, τι να του πουν οι δύο χιαστοί που ήρθαν αργότερα; Ο Γιώργος είναι παλικάρι. Δεν ξεχνάει τις θυσίες της οικογένειάς του και κάθε φορά που αγωνίζεται με το νούμερο "54" στην πλάτη -την ηλικία που έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του- παίζει μπάλα για όλη την οικογένεια».