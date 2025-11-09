Superleague, η βαθμολογία: Στο -3 από την κορυφή η ΑΕΚ και «περιμένει»

Η ΑΕΚ απέδρασε από το Ηράκλειο και με τη νίκη επί του ΟΦΗ βρέθηκε στο -3 από την κορυφή, έχοντας πλέον στραμμένο το ενδιαφέρον της στην αναμέτρηση της Λεωφόρου!

Τα αποτελέσματα (10η)

Παναιτωλικός – ΑΕΛ Νovibet 3-0

Αρης – Αστέρας Τρίπολης 0-0

Κηφισιά – Ολυμπιακός 1-3

Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός 5-2

ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-1

Ατρόμητος – Βόλος ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (9μμ)

Η βαθμολογία (10η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 25

2. ΠΑΟΚ 23

3. ΑΕΚ 22

4. Βόλος 15

5. Λεβαδειακός 18

6.Άρης 13

7. Παναθηναϊκός 12

8. Κηφισιά 12

9. Παναιτωλικός 11

10. Ατρόμητος 9

11. Αστέρας AKTOR 7

12.ΑΕΛ Novibet 7

13. ΟΦΗ 6

14. Πανσερραϊκός 5

* Ο ΠΑΟΚ, ο Ατρόμητος και ο Βόλος έχουν ένα ματς λιγότερο.

*Ο Παναθηναϊκός έχει δύο ματς λιγότερα.

H επόμενη αγωνιστική (11η)

Σάββατο 22 Νοεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός (7.30μμ)

Ολυμπιακός – Ατρόμητος (8μμ)

Κυριακή 23 Νοεμβρίου

Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός (5μμ)

ΠΑΟΚ – Κηφισιά (7μμ)

ΑΕΚ – Αρης (9μμ)

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου

Βόλος – Λεβαδειακός (6μμ)

ΑΕΛ Νovibet – OΦΗ (8μμ)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

