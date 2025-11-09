Superleague, η βαθμολογία: Πέρασε πρώτος ο Ολυμπιακός και... περιμένει Λεωφόρο!

Ο Ολυμπιακός πήρε ένα εύκολο τρίποντο κόντρα στην Κηφισιά και βρέθηκε μόνος πρώτος στη βαθμολογία, περιμένοντας... γκέλα του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, για να παραμείνει εκεί.

Τα αποτελέσματα (10η)

Παναιτωλικός – ΑΕΛ Νovibet 3-0

Αρης – Αστέρας Τρίπολης 0-0

Κηφισιά – Ολυμπιακός 1-3

Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός (5μμ)

ΟΦΗ – ΑΕΚ (5.30μμ)

Ατρόμητος – Βόλος (7μμ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (9μμ)

Η βαθμολογία (10η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 25

2. ΠΑΟΚ 23

3. ΑΕΚ 19

4. Βόλος 15

5. Λεβαδειακός 15

6.Άρης 13

7.Παναθηναϊκός 12

8. Κηφισιά 12

9. Παναιτωλικός 11

10. Ατρόμητος 9

11. ΑΕΛ Novibet 7

12.Αστέρας AKTOR 7

13. ΟΦΗ 6

14. Πανσερραϊκός 5

*Ολυμπιακός, Αρης, Κηφισιά και Αστέρας Τρίπολης έχουν αγώνα περισσότερο.

*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν δύο ματς λιγότερα.

H επόμενη αγωνιστική (11η)

Σάββατο 22 Νοεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός (7.30μμ)

Ολυμπιακός – Ατρόμητος (8μμ)

Κυριακή 23 Νοεμβρίου

Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός (5μμ)

ΠΑΟΚ – Κηφισιά (7μμ)

ΑΕΚ – Αρης (9μμ)

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου

Βόλος – Λεβαδειακός (6μμ)

ΑΕΛ Νovibet – OΦΗ (8μμ)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.