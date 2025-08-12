Stoiximan Superleague: Ο Άγγελος Αναστασιάδης θα είναι ο εκπρόσωπος της λίγκας στην ΕΠΟ
Στην σημερινή έκτακτη Γενική Συνέλευση η Stoiximan Superleague αποφάσισε να αντικαταστήσει τον Δημοκράτη Παπαδόπουλο, ο οποίος εκπροσωπούσε μέχρι πρότινος της λίγκα στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ.
Την θέση του πήρε ο Άγγελος Αναστασιάδης, ο οποίος ασκεί καθήκοντα Β' Αντιπροέδρου στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
Η ανακοίνωση της Stoiximan Superleague
«Κατά τη σημερινή Έκτακτη Γ.Σ. της Super League, αποφασίστηκε η αντικατάσταση του κ. Δημοκράτη Παπαδόπουλου από τον κ. Άγγελο Αναστασιάδη ως εκπροσώπου της Super League στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο.».
