Η Stoiximan Superleague ανακοίνωσε πως ο Άγγελος Αναστασιάδης θα είναι ο νέος της εκπρόσωπος στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ.

Στην σημερινή έκτακτη Γενική Συνέλευση η Stoiximan Superleague αποφάσισε να αντικαταστήσει τον Δημοκράτη Παπαδόπουλο, ο οποίος εκπροσωπούσε μέχρι πρότινος της λίγκα στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ.

Την θέση του πήρε ο Άγγελος Αναστασιάδης, ο οποίος ασκεί καθήκοντα Β' Αντιπροέδρου στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Η ανακοίνωση της Stoiximan Superleague

«Κατά τη σημερινή Έκτακτη Γ.Σ. της Super League, αποφασίστηκε η αντικατάσταση του κ. Δημοκράτη Παπαδόπουλου από τον κ. Άγγελο Αναστασιάδη ως εκπροσώπου της Super League στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο.».