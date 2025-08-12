Η Μπρίσμπεϊν Ρόαρ πήρε δανεικό τον Δημήτρη Βαλκάνη από την ΑΕΚ για την σεζόν 2025-2026.

Την απόκτηση του Δημήτρη Βαλκάνη από την ΑΕΚ με την μορφή δανεισμού ανακοίνωσε η Μπρίσμπεϊν Ρόαρ, η οποία, όπως σημείωσε στην επίσημη ανακοίνωσή της, κέρδισε αρκετές ομάδες του πρωταθλήματος της χώρας της Ωκεανίας, που είχαν εκφράσει ενδιαφέρον.

Ο 19χρονος κεντρικός αμυντικός της «Ένωσης», που έχει συμβόλαιο μαζί της μέχρι το καλοκαίρι του 2027, έχει γεννηθεί στην Αδελαϊδά της Αυστραλίας κι έχει διπλή υπηκοότητα, οπότε γι' αυτό υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από την συγκεκριμένη χώρα.

Την περασμένη σεζόν ο Δημήτρης Βαλκάνης πραγματοποίησε 23 συμμετοχές με τους «κιτρινόμαυρους», οι 4 με την Κ19 και οι άλλες 19 με την Β' ομάδα ξεπερνώντας συνολικά τα 1.800 λεπτά του αγωνιστικού χρόνου.

Στην ομάδα της Μπρίσμπεϊν Ρόαρ είναι προπονητής ο πατέρας του Μιχάλης Βαλκάνης. Μάλιστα στην ίδια ομάδα πήρε μεταγραφή και ο Γιώργος Βρακάς από τον Ατρόμητο.

Ελεύθεροι έμειναν οι Γιαννούλης και Ντοναλντόνι

Η ΑΕΚ συνεχίζει την αποσυμφόρηση του ρόστερ της από την ομάδα Β', αφού μετά τον Σόσα, που αναμένεται να δοθεί δανεικός στην Ανόρθωση, αποχώρησαν άλλοι δύο ποδοσφαιριστές. Ο λόγος για τους Χρήστο Γιαννούλη και Ζαμπού Ντοναλντόνι.