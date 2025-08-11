Στα τρία πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς έχει διατηρήσει σχεδόν στο απόλυτο τις επιλογές του μεσοαμυντικά, αλλάζοντας κάθε φορά τη σύνθεση της τριάδας μεσοεπιθετικά.

Όλο το βάρος στην ΑΕΚ τη δεδομένη στιγμή έχει πέσει στη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού την προσεχή Πέμπτη (14/8, 21:00) στην OPAP Arena, όπου η Ένωση πρέπει να εμφανιστεί σοβαρή, συγκεντρωμένη και με την απαραίτητη συνοχή ώστε να πάρει τη νίκη και να περάσει και το δεύτερο εμπόδιο στον δρόμο για τη League Phase του Conference League. Έπειτα θα της απομένει άλλο ένα, όμως προέχει το δεύτερο ματς με τον Άρη Λεμεσού, ο οποίος όπως αποδείχθηκε στην Κύπρο είναι ένας αντίπαλος που χρειάζεται μεγάλη προσοχή.

Η προετοιμασία του Μάρκο Νίκολιτς και των παικτών του μπαίνει από αύριο στην τελική ευθεία και μένει να ξεκαθαρίσουν οι επιλογές του όσον αφορά τα πρόσωπα της ενδεκάδας. Κάποιες αλλαγές θα πρέπει να αναμένονται, ωστόσο για την ώρα ενδιαφέρον παρουσιάζει το πώς έχει διαχειριστεί μέχρι στιγμής ο Σέρβος τεχνικός το υλικό του στα τρία πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια με Χάποελ Μπερ Σεβά και Άρη Λεμεσού.

Τι έχει διατηρήσει και τι έχει αλλάξει ο Νίκολιτς στα τρία πρώτα ευρωπαϊκά ματς

Ο Νίκολιτς έχει διατηρήσει σταθερές τις επιλογές του μεσοαμυντικά καθώς στα μετόπισθεν και στα τρία παιχνίδια έχουν ξεκινήσει οι Στρακόσα στο τέρμα και οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα στην άμυνα, ενώ στον άξονα τόσο ο Μάνταλος στο «έξι» όσο και ο Περέιρα στο «οκτώ» επίσης είναι πάντα βασικοί. Η μόνη διαφοροποίηση έχει να κάνει με τον Πινέδα, ο οποίος ενώ αποτελούσε τη βασική επιλογή στην άλλη θέση στο «οκτώ» στα δύο πρώτα ματς με την Μπερ Σεβά, στο παιχνίδι με τον Άρη Λεμεσού στην Κύπρο ήρθε από τον πάγκο, με τον Νίκολιτς να επιλέγει τον Λιούμπισιτς στο αρχικό σχήμα.

Εκεί που ο Νίκολιτς προχωράει κυρίως σε αλλαγές από παιχνίδι σε παιχνίδι είναι στην τριάδα μεσοεπιθετικά, με τον Ζίνι βέβαια να αποτελεί επίσης σταθερά στη γραμμή κρούσης. Ο Κοϊτά με τη Χάποελ Μπερ Σεβά είχε τον ρόλο του «δεκαριού», αλλά στο ματς της Κύπρου στη θέση αυτή ξεκίνησε ο Μαρίν. Όσον αφορά τον παρτενέρ του Ζίνι, στο πρώτο ματς με τη Χάποελ Μπερ Σεβά ξεκίνησε ο Πιερό, στη ρεβάνς της Ουγγαρίας τοποθετήθηκε εκεί ο Γκατσίνοβιτς, ενώ στο πρώτο παιχνίδι με τον Άρη Λεμεσού επανήλθε ο Πιερό στο αρχικό σχήμα.

Ενόψει της ρεβάνς με την κυπριακή ομάδα λοιπόν το ενδιαφέρον στις επιλογές του Νίκολιτς επικεντρώνεται στο «δέκα» και στη μία από τις δύο θέσεις μπροστά και αν ετοιμάζει ακόμα και κάποια έκπληξη. Επίσης μένει να φανεί αν αυτή τη φορά υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα στο αριστερό άκρο της άμυνας ο Πένραϊς που διεκδικεί τη θέση με τον Πήλιο, ενώ ο Πινέδα αναμένεται να επανέλθει στην ενδεκάδα στον άξονα.