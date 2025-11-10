Η ΑΕΚ έλαβε την ανάκληση του Ζίνι από την Εθνική του ομάδα, με τον Ανγκολέζο φορ να μπαίνει στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του για να τεθεί στη συνέχεια ξανά στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς.

Την επιστροφή του Ζίνι περιμένει μέσα στο επόμενο διάστημα ο Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μετά τον βαρύ μυϊκό τραυματισμό που υπέστη, αναμενόταν να επανέλθει μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Ο Ανγκολέζος επιθετικός της ΑΕΚ είχε κληθεί αρχικά από την Εθνική του ομάδα για τα παιχνίδια του Νοεμβρίου, ωστόσο οι κιτρινόμαυροι έλαβαν την ανάκλησή του, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα ενταχθεί στο αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα και θα συνεχίσει τη δουλειά στα Σπάτα για την επάνοδό του.

Ο Ζίνι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του και θα αρχίσει να μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του από τη στιγμή που θα μπει σε κανονικό πρόγραμμα. Κάτι που ακόμα δεν έχει συμβεί.

Εκτός από τον Ζίνι, θυμίζουμε πως εκτός αυτό το διάστημα είναι ο Νίκλας Ελίασον, ο οποίος είχε υποβληθεί σε επέμβαση στον μηνίσκο πριν από δέκα μέρες, ενώ νοκ άουτ τέθηκε και ο Ντέρεκ Κουτέσα με μυϊκό τραυματισμό που θα τον κρατήσει εκτός για τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Ζίνι είχε μείνει εκτός με μυϊκό πρόβλημα από το παιχνίδι Κυπέλλου στο Αιγάλεω στα μέσα Σεπτεμβρίου, με την ΑΕΚ πρόσφατα να κάνει χρήση του νέου κανονισμού της UEFA αντικαθιστώντας τον προσωρινά στην ευρωπαϊκή λίστα με τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, μέχρι ο Ανγκολέζος φορ να είναι ξανά διαθέσιμος.