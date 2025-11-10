ΑΕΚ: Στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας ο Ζίνι, δεν πάει στην Ανγκόλα
Την επιστροφή του Ζίνι περιμένει μέσα στο επόμενο διάστημα ο Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μετά τον βαρύ μυϊκό τραυματισμό που υπέστη, αναμενόταν να επανέλθει μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.
Ο Ανγκολέζος επιθετικός της ΑΕΚ είχε κληθεί αρχικά από την Εθνική του ομάδα για τα παιχνίδια του Νοεμβρίου, ωστόσο οι κιτρινόμαυροι έλαβαν την ανάκλησή του, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα ενταχθεί στο αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα και θα συνεχίσει τη δουλειά στα Σπάτα για την επάνοδό του.
Ο Ζίνι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του και θα αρχίσει να μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του από τη στιγμή που θα μπει σε κανονικό πρόγραμμα. Κάτι που ακόμα δεν έχει συμβεί.
Εκτός από τον Ζίνι, θυμίζουμε πως εκτός αυτό το διάστημα είναι ο Νίκλας Ελίασον, ο οποίος είχε υποβληθεί σε επέμβαση στον μηνίσκο πριν από δέκα μέρες, ενώ νοκ άουτ τέθηκε και ο Ντέρεκ Κουτέσα με μυϊκό τραυματισμό που θα τον κρατήσει εκτός για τις επόμενες εβδομάδες.
Ο Ζίνι είχε μείνει εκτός με μυϊκό πρόβλημα από το παιχνίδι Κυπέλλου στο Αιγάλεω στα μέσα Σεπτεμβρίου, με την ΑΕΚ πρόσφατα να κάνει χρήση του νέου κανονισμού της UEFA αντικαθιστώντας τον προσωρινά στην ευρωπαϊκή λίστα με τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, μέχρι ο Ανγκολέζος φορ να είναι ξανά διαθέσιμος.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.