Το μεγάλο πρόβλημα της ΑΕΚ από το ξεκίνημα της σεζόν ήταν και παραμένει το τελείωμα των φάσεων, με την αναποτελεσματικότητα να περνάει σε άλλα επίπεδα. Τι δείχνουν οι αριθμοί στο Wyscout.

Πριν από ακριβώς έναν μήνα, στην προηγούμενη διακοπή είχαμε εστιάσει μέσα και από την πλατφόρμα του Wyscout στο μεγάλο πρόβλημα της ΑΕΚ που δεν ήταν άλλο από την αναποτελεσματικότητα. Από το ξεκίνημα της σεζόν οι κιτρινόμαυροι του Μάρκο Νίκολιτς παρουσιάζουν αδυναμία στο τελείωμα των φάσεων, κάτι που έχει αναδείξει αρκετές φορές στις δηλώσεις του και ο ίδιος ο Σέρβος τεχνικός.

Η ΑΕΚ αδικεί σε πολλές περιπτώσεις τον εαυτό της καθώς δεν σκοράρει όσα τέρματα θα έπρεπε βάσει της ποιότητας των ευκαιριών που παράγει. Γιατί το ζήτημα που παραμένει για την ΑΕΚ στα περισσότερα παιχνίδια πλην ορισμένων εξαιρέσεων, δεν είναι πως θα φτάσει η μπάλα στην αντίπαλη περιοχή για την παραγωγή τελικών, αλλά το γεγονός ότι οι παίκτες της Ένωσης παρουσιάζουν «αφλογιστία». Γι' αυτό και πολλές νίκες τους που έχουν μείνει στα επίπεδα του 1-0 δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα.

Η φετινή σεζόν δεν είναι φυσικά η πρώτη κατά την οποία η ΑΕΚ πάσχει από ακρίβεια στο τελείωμα των ευκαιριών που δημιουργεί. Η αναποτελεσματικότητα αποτελεί ένα χρόνιο πρόβλημα που έχει ταλαιπωρήσει την Ένωση τις τελευταίες σεζόν. Η απόφαση της στιγμής και η συγκέντρωση σε αυτές τις καταστάσεις παίζουν καταλυτικό ρόλο και οι κιτρινόμαυροι πρέπει άμεσα να αρχίζουν να παρουσιάζουν βελτίωση για να μην κάνουν δύσκολη τη ζωή τους.

Η σύγκριση μεταξύ των διακοπών του Οκτώβρη και του Νοέμβρη

Τι είχαμε διαπιστώσει λοιπόν στην προηγούμενη διακοπή του Οκτωβρίου; Τότε σε έξι αγωνιστικές στο πρωτάθλημα η ΑΕΚ είχε ενεργητικό 9 τερμάτων, ενώ τα xGoals της (δηλαδή τα γκολ που θα «έπρεπε» να είχε σκοράρει βάσει της ποιότητας των ευκαιριών που δημιούργησε) σύμφωνα με το Wyscout ήταν στο 12,99. Με άλλα λόγια, «έλειπαν» από την Ένωση 4 γκολ που θα «έπρεπε» να είχε σκοράρει με βάση τις τελικές που έφτιαξε στα έξι πρώτα παιχνίδια της σεζόν.

Σε αυτή τη διακοπή του Νοεμβρίου, έχοντας παίξει πλέον δέκα αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, η ΑΕΚ έχει ενεργητικό 11 τερμάτων, με τα xGoals της να είναι πλέον στο 17,98! Δηλαδή η ΑΕΚ λαμβάνοντας υπόψιν τις τελικές που δημιουργεί και την ποιότητά τους αν διέθετε μια νορμάλ αποτελεσματικότητα θα μπορούσε να είχε σκοράρει 7 γκολ παραπάνω, κάτι το οποίο δείχνει πως στον τομέα της εκτέλεσης οι κιτρινόμαυροι παρουσιάζονται ακόμα πιο αναποτελεσματικοί.

Το συνολικό πρόβλημα της αναποτελεσματικότητας της ΑΕΚ φέτος

Η ΑΕΚ εξακολουθεί να είναι πρώτη στο πρωτάθλημα σε παραγωγή φάσεων καθώς σύμφωνα με το Wyscout μετράει συνολικά 153 τελικές ως τώρα, ενώ παραμένει πρώτη και στην κατηγορία των επαφών μέσα στην περιοχή του αντιπάλου με 278. Συνολικά άλλωστε και στις τρεις διοργανώσεις, δηλαδή σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Conference League, από το ξεκίνημα της σεζόν η ΑΕΚ έχει σκοράρει 32 γκολ, ενώ τα xGoals της είναι στο 43,81. Κάτι που επιβεβαιώνει σε απόλυτο βαθμό σε ποιο κομμάτι του παιχνιδιού χρειάζεται να γίνει πολλή δουλειά. Οι αριθμοί που ακολουθούν μέσω της πλατφόρμας του Wyscout καταγράφουν τα γκολ και τα xGoals της ΑΕΚ ανά αγώνα σε κάθε μία από τις τρεις διακοπές από το ξεκίνημα της σεζόν.

Γκολ και xGoals της ΑΕΚ μέχρι τη διακοπή του Σεπτέμβρη

vs Μπερ Σεβά 1 γκολ (2,27 xGoals)

vs Μπερ Σεβά 0 γκολ (0,96 xGoals)

vs Αρη Λεμεσού 2 γκολ (1,08 xGoals)

vs Άρη Λεμεσού 3 γκολ (2,3 xGoals)

vs Αντερλεχτ 1 γκολ (1,14 xGoals)

vs Πανσερραϊκό 2 γκολ (4,6 xGoals)

vs Αντερλεχτ 2 γκολ (2,11 xGoals)

vs Αστέρα Τρίπολης 1 γκολ (1,52 xGoals)

Γκολ και xGoals της ΑΕΚ μέχρι τη διακοπή του Οκτώβρη

vs Λεβαδειακό 1 γκολ (2,12 xGoals)

vs Αιγάλεω 1 γκολ (1,19 xGoals)

vs ΑΕΛ Novibet 1 γκολ (1,73 xGoals)

vs Παναιτωλικό 2 γκολ (2,87 xGoals)

vs Βόλο 1 γκολ (1,39 xGoals)

vs Τσέλιε 1 γκολ (0,72 xGoals)

vs Κηφισιά 3 γκολ (1,63 xGoals)

Γκολ και xGoals της ΑΕΚ μέχρι τη διακοπή του Νοέμβρη