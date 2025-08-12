Δείτε αναλυτικά που θα παρακολουθήσετε τις δυο αναμετρήσεις με τις οποίες ολοκληρώνεται το φιλανθρωπικό τουρνουά στον Βόλο, καθώς και τον αγώνα της Εθνικής μπάσκετ U16 σήμερα (12/8).

«Φτωχό» συγκριτικά με τις περασμένες ημέρες είναι το σημερινό (12/8) τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Ουσιαστικά αυτό που ενδιαφέρει (αναφορικά με το ποδόσφαιρο) είναι μονάχα το φινάλε του φιλανθρωπικού τουρνουά στον Βόλο, στο οποίο συμμετέχουν η ομώνυμη ομάδα, καθώς και οι Λεβαδειακός, ΑΕΛ και Πανσερραϊκός.

Μετά τα πρώτα παιχνίδια της Κυριακής (10/8), στον τελικό του φιλικού αυτού τουρνουά που γίνεται για καλό σκοπό, προκρίθηκαν ο Βόλος, που επικράτησε στα πέναλτι 7-6 του Πανσερραϊκού (0-0 κδ) και ο Λεβαδειακός, μετά το 2-0 εις βάρος της ΑΕΛ. Η μετάδοση θα γίνει από το Cosmote Sport 2 στις 21:00.

Νωρίτερα, στις 18:30 θα λάβει χώρα και ο μικρός τελικός (Πανσερραϊκός - ΑΕΛ) με κάλυψη επίσης από το Cosmote Sport 2.

Να σημειώσουμε πως στις 20:00, η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ U16 αντιμετωπίζει τη Σερβία, για τη φάση των «16» στο Eurobasket U16. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της FIBA στο YouTube.

Οι σημαντικότερες αθλητικές μεταδόσεις