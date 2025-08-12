O Κωνσταντίνος Κουλιεράκης έδωσε το «παρών» στο προπονητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας και παρακολούθησε από κοντά την τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ.

H τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ στη είχε ξεκινήσει, οι παίκτες είχαν αρχίσει να εκτελούν το πρόγραμμα τους, όταν στο προπονητικό κέντρο εμφανίστηκε ένας φίλος απ’ τα παλιά. Μη φανταστείτε απ’ τα… πολύ παλιά, καθώς ένα χρόνο πριν ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης -περί ου ο λόγος- έκανε καθημερινά το ίδιο δρομολόγιο.

Την ώρα που στην Αγγλία τα δημοσιεύματα τον στέλνουν στην πρωταθλήτρια Λίβερπουλ, ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός της Βόλφσμπουργκ, βρήκε χρόνο χάρη στο ρεπό που έδωσε η γερμανική ομάδα στους ποδοσφαιριστές ενόψει της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων (το Σάββατο ξεκινάει η σεζόν με παιχνίδι για το Κύπελλο Γερμανίας) και βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου μεταξύ άλλων επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας προκειμένου να δει από κοντά φίλους και πρώην συμπαίκτες του.

Ο «Κούλιε» έκανε την εμφάνισή του συνοδευόμενος από τον τεχνικό διευθυντή του ΠΑΟΚ, Χρήστο Καρυπίδη, ενώ είχε και τετ α τετ με τον Αντρέ Βιεϊρίνια.

«Είναι πάντα ωραίο να σε επισκέπτεται ένας φίλος!», αναφέρει η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ στο σχόλιο που συνοδεύει το video με την επίσκεψη του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη.