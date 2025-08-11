Η Λίβερπουλ έχει βγει στην αγορά για στόπερ και, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Anfield Watch, είναι... γοητευμένη από τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη.

Το μέλλον του Κώστα Τσιμίκα στη Λίβερπουλ δείχνει αβέβαιο, όμως σύντομα ίσως να έχουμε έναν άλλον Έλληνα στα... κόκκινα. Η αγγλική ιστοσελίδα Anfield Watch έβαλε το όνομα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στη μεταγραφική επικαιρότητα της Πρωταθλήτριας Αγγλίας.

Οι Reds βρίσκονται σε αναζήτηση κεντρικού αμυντικού και ο πρώτος στόχος της είναι ο Μαρκ Γκουέχι της Κρίσταλ Πάλας. Αν ωστόσο αυτό το deal δεν ευδοκιμήσει, θα προχωρήσουν σε άλλους στόχους και ψηλά σε αυτή τη λίστα είναι και ο Έλληνας κεντρικός αμυντικό, σύμφωνα με την παραπάνω ιστοσελίδα.

🚨 EXCLUSIVE:



🇬🇷 Liverpool are VERY high on Konstantinos Koulierakishttps://t.co/lqApbyShPz August 11, 2025

Μάλιστα, το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει πως «η Λίβερπουλ πιστεύει ότι ο Κουλιεράκης μπορεί να γίνει ένας από τους πέντε καλύτερους στόπερ στον κόσμο». Προς το παρόν κάποιο άλλο μεγάλο αγγλικό Μέσο δεν έχει επιβεβαιώσει αυτό το ενδιαφέρον, όμως η αλήθεια είναι ότι ο Κουλιεράκης έχει μαγνητίσει τα βλέμματα της Ευρώπης με την εξαιρετική του εικόνα στη Βόλφσμπουργκ από το καλοκαίρι του 2024, όταν και πουλήθηκε από τον ΠΑΟΚ.

Είναι μόλις 21 ετών, έχει τρομακτικό potential και αν συνεχίσει έτσι, δείχνει γραπτό του να βρεθεί στην ελίτ. Άλλωστε, υπηρετεί άριστα έναν από τους πιο δύσκολους, και... περιζήτητους στο μεταγραφικό παζάρι, ρόλους, αυτόν του αριστερού στόπερ.

