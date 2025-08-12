Ολυμπιακός, μεταγραφές: Τα ιταλικά media επαναφέρουν το ενδιαφέρον της Τορίνο για τον Πιρόλα
Ο Λορένζο Πιρόλα φέρεται να συνεχίσει να απασχολεί την Τορίνο με τα ιταλικά media να φέρνουν ξανά στο φως της δημοσιότητας το θέμα αυτό.
Από τον Ιούνιο υπήρχε από την Ιταλία η πληροφορία ότι το τεχνικό επιτελείο της Τορίνο είχε ζητήσει από τη διοίκηση την απόκτηση του Λορέντζο Πιρόλα από τον Ολυμπιακό. Αυτή τη φορά τα ιταλικά ΜΜΕ επανέρχονται για το θέμα Τορίνο - Πιρόλα μεταδίδοντας πως ο ιταλικός σύλλογος εξετάζει το ενδεχόμενο να επιχειρήσει να επαναπατρίσει τον στόπερ του Ολυμπιακού, τον οποίο φυσικά οι Πειραιώτες κοστολογούν ιδιαίτερα ψηλά.
@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
