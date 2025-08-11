Ισχυροποιείται στον Ολυμπιακό η τάση να προχωρήσουν οι Πειραιώτες στην απόκτηση ενός έμπειρου στόπερ και όχι μίας επιλογής που θα χαρακτηρίζεται ως ταλέντο.

Το προηγούμενο διάστημα υπήρχε στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό και ως προς την ενίσχυσή του στα μετόπισθεν το όνομα του Μάνσα, του νεαρού Βραζιλιάνου στόπερ της Φορταλέζα, που κοστολογείται τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ. Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε υπάρχει μία νέα τάση επί των δεδομένων για τη θέση αυτή που οδηγεί προς την επιλογή ενός έμπειρου στόπερ. Ενός αμυντικού που είναι... μπαρουτοκαπνισμένος ακόμα σε level Champions League.