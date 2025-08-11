Ολυμπιακός, μεταγραφές: Πως διαμορφώνονται τα δεδομένα για τη μεταγραφή του στόπερ
Το προηγούμενο διάστημα υπήρχε στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό και ως προς την ενίσχυσή του στα μετόπισθεν το όνομα του Μάνσα, του νεαρού Βραζιλιάνου στόπερ της Φορταλέζα, που κοστολογείται τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ. Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε υπάρχει μία νέα τάση επί των δεδομένων για τη θέση αυτή που οδηγεί προς την επιλογή ενός έμπειρου στόπερ. Ενός αμυντικού που είναι... μπαρουτοκαπνισμένος ακόμα σε level Champions League.
Η τάση αυτή έχει να κάνει και ως προς την παρουσία του Καλογερόπουλου. Από τη στιγμή που ο νεαρός Έλληνας στόπερ έχει κερδίσει πολλούς πόντους, υπάρχει ήδη ένας ανερχόμενος στόπερ στον Ολυμπιακό. Άρα η λογική θα είναι να έρθει ένας έμπειρος στόπερ (τύπου Μαρκάο) για να πλαισιώσει τους Ρέτσο, Μπιανκόν, Πιρόλα και ενώ φυσικά υπάρχει και η λύση του Καλογερόπουλου. Από τους προαναφερθέντες στόπερ εκείνος με την πιο μεγάλη ζήτηση είναι ο Πιρόλα με τους Ερυθρόλευκους πάντως να μην έχουν τη διάθεση να παραχωρήσουν τον ικανότατο κεντρικό τους αμυντικό (που ως επί το πλείστον έχει πέραση στη Serie A).
