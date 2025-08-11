O Αλέξης Καλογερόπουλος εντυπωσίασε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας του Ολυμπιακού, με τον Μεντιλίμπαρ να του δείχνει εμπιστοσύνη και το Gazzetta φωτίζει τη διαδρομή του στον Πειραιά. Το μόνο μονοπάτι που ήθελε ο ίδιος να περπατήσει!

Ανδραβίδα. Σ' αυτήν την αγροτική κωμόπολη της Ηλείας γεννήθηκε στις 26 Ιουλίου του 2004 ο Αλέξης Καλογερόπουλος. Ενα παιδί που το μόνο που ήθελε ήταν να σκοράρει... Ξεκινώντας ως επιθετικός ήταν το ταλέντο που ξεχώρισε εύκολα μέσω των Μικτών ομάδων, καθότι ήταν ο πρώτος σκόρερ στα ενωσιακά πρωταθλήματα.

Ο Αστέρας Τρίπολης, με το δίκτυο που έχει χτίσει, τον εντόπισε εύκολα και στους Αρκάδες τον γύρισαν στόπερ. Ξεχώρισε γρήγορα και σ' αυτήν τη θέση και ήταν πλέον θέμα χρόνου να μπει στα μπλοκάκια των «μεγάλων».

Το «όχι» στην τριπλάσια πρόταση του ΠΑΟΚ για τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός κινήθηκε αστραπιαία, πλήρωσε τα τροφεία και παρά την τριπλάσια πρόταση του ΠΑΟΚ, τα θέλω του μικρού τότε Αλέξη ήταν ξεκάθαρα: «Πάω μόνο στον Ολυμπιακό». Αυτό αρκούσε για να ξεκινήσει το ερυθρόλευκο ταξίδι του, στην ομάδα που στηρίζει από μικρός.

Σήμερα, είναι ήδη πρωταθλητής με την Κ19 της ομάδας αλλά ήταν μέλος και της ομάδας που στέφθηκε πρωταθλήτρια της σεζόν 2020-21.

Καλογερόπουλος: Οι 9 μήνες στον Ολυμπιακό που του άλλαξαν την ποδοσφαιρική ζωή

15/9/20: Υπογράφει στον Ολυμπιακό

3/10/20: Ντεμπούτο με την Κ17

24/10/20: Πρώτο του γκολ με τον Ολυμπιακό και την Κ17 κόντρα στον Παναθηναϊκό

16/4/21: Πρώτη προπόνηση με την πρώτη ομάδα

5/5/21: Ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα κόντρα στον Άρη

9/5/21: Βασικός 1η φορά και ο νεότερος τότε στην ιστορία του Ολυμπιακού 16 ετών που έπαιξε 90λεπτο κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, την ομάδα που τον είχε χάσει πριν λίγους μήνες.

16/5/21: Είχε 90λεπτο στο 1-4 της Λεωφόρου, όπου η ομάδα του Πειραιά σφράγισε το πρωτάθλημα τότε.

Καλογερόπουλος: Όταν το project του Ολυμπιακού ήταν πιο ασφαλές απ' αυτό της Άρσεναλ

Μπαίνοντας στο 2023, Γενάρης μήνας τελειώνει το συμβόλαιό του το ερχόμενο καλοκαίρι και έχει γίνει συζήτηση με τον Τζέιμς Ελις (head of recruitment) της Άρσεναλ - αυτός ήταν τότε το αφεντικό με τον Εντου Γκάσπαρ (σήμερα δουλεύει στο γκρουπ ομάδων του Μαρινάκη).

Αυτός ήταν ο πρώτος άνθρωπος της Άρσεναλ που άρχισε να ασχολείται με τον Αλέξη. Εκείνος έστειλε τον senior scout της Αρσεναλ στην Ευρώπη Ρομέν Ποϊρό τρεις φορές στην Ελλάδα για να τον δει στην ομάδα Β'. Μάλιστα, τον ακολούθησε και στα τελικά του Euro Κ19 στη Μάλτα. Η τότε πρόταση της ομάδας του Λονδίνου ήταν να τον δει ο Αρτέτα στην προετοιμασία για να τον αξιολογήσει και εν συνεχεία να δινόταν δανεικός - όπως συνηθίζεται από το σύλλογο - σε κάποιο άλλο μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για να... ψηθεί καλύτερα. Στη συνέχεια θα επέστρεφε ο παίκτης στο Λονδίνο και θα διεκδικούσε τη θέση του με περισσότερες πιθανότητες να παραμείνει στο ρόστερ.

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός που έτσι κι αλλιώς έβλεπε το μέλλον του παίκτη με την ερυθρόλευκη φανέλα, του παρουσίασε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για την εξέλιξή του: Αυτό ήταν να πάει ο 18χρονος τότερ Καλογερόπουλος δανεικός για δύο χρόνια σε ομάδα Super League και μετά να επιστρέψει στο Ρέντη πιο έτοιμος από ποτέ. Ο δανεισμός του στον Βόλο μόνο καλό του έκανε. Μάλιστα, την περσινή σεζόν ψηφίστηκε ως ο καλύτερος παίκτης της ομάδας της Μαγνησίας, με την οποία μέτρησε συνολικά 58 συμμετοχές.

Στις λίστες με τους κορυφαίους στην Ευρώπη κι ο Μεντιλίμπαρ που τον εμπιστεύεται

Το πλάνο πηγαίνει κατά γράμμα κι ο Μεντιλίμπαρ του δίνει τις ευκαιρίες που περιμένε και που αποδεικνύει ότι αξίζει. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι μετρά 4 συμμετοχές στα 7 πρώτα φιλικά των νταμπούχων Ελλάδας.

Πέρυσι, μπήκε στη λίστα με τα 100 καλύτερα ταλέντα του κόσμου από το Tuttosport. Ψηφίστηκε στα 10 καλύτερα ταλέντα του κόσμου στη θέση του κόσμου σε ηλικίες Κ21 και πάλι σε πρόσφατη ψηφοφορία αναδείχτηκε στη 10άδα των στόπερ Κ21 στις εναέριες μονομαχίες.