Ο 19χρονος Σταύρος Πνευμονίδης γιόρτασε τα γενέθλιά του με τους συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό και ευχήθηκε υγεία και όλα τα καλά στα αγγλικά.

Ο νεαρός εξτρέμ έχει μπει για τα καλά στο κλίμα της ομάδας του Ολυμπιακού . Όπως ήταν φυσικό και λογικό ο Πνευμονίδης έσβηκε κεράκι για τα γενέθλιά του πάνω σε ένα γλυκό στο περιθώριο του γεύματος της ομάδας των Πειραιωτών. Οι συμπαίκτες του - όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβασε ο Κριστιάν Καρεμπέ - τον χειροκρότησαν και εκείνος τους ευχαρίστησε και τους ευχήθηκε υγεία στα αγγλικά. Επίσης ο Πασχαλάκης που ήταν δίπλα του τον αγκάλιασε.