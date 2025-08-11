Ολυμπιακός: Ο Πνευμονίδης έσβησε κεράκι για τα γενέθλιά του και ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του στα αγγλικά (vid)
Ο νεαρός εξτρέμ έχει μπει για τα καλά στο κλίμα της ομάδας του Ολυμπιακού. Όπως ήταν φυσικό και λογικό ο Πνευμονίδης έσβηκε κεράκι για τα γενέθλιά του πάνω σε ένα γλυκό στο περιθώριο του γεύματος της ομάδας των Πειραιωτών. Οι συμπαίκτες του - όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβασε ο Κριστιάν Καρεμπέ - τον χειροκρότησαν και εκείνος τους ευχαρίστησε και τους ευχήθηκε υγεία στα αγγλικά. Επίσης ο Πασχαλάκης που ήταν δίπλα του τον αγκάλιασε.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.