Stoiximan Super League: Αυτά είναι τα 14 γήπεδα για τη σεζόν 2025/26
Το Gazzetta παρουσιάζει τα 14 γήπεδα που θα φιλοξενήσουν αγώνες της Stoiximan Super League για τη νέα σεζόν που ξεκινάει.
Σέντρα στη Stoiximan Super League αυτό το σαββατοκύριακο με τη σεζόν 2025/26 να ξεκινάει με την ελπίδα ότι θα δούμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα με αμείωτο ενδιαφέρον ως το φινάλε. Οι προϋποθέσεις άλλωστε υπάρχουν.
Συνολικά 14 θα είναι τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τις αναμετρήσεις της πρώτης κατηγορίας του ελληνικού πρωταθλήματος με το ζητούμενο να είναι οι καλοί αγωνιστικοί χώροι που θα αναβαθμίσουν το προϊόν.
Σε σχέση με το παρελθόν είναι αλήθεια πως έχουν γίνει μεγάλα βήματα προόδου σε αυτό το κομμάτι, ενώ αντίστοιχα σημαντική πρέπει να είναι και η συνολική ποιότητα των εγκαταστάσεων όχι μόνο για τους παίκτες, αλλά και για τους οπαδούς και για τους δημοσιογράφους.
Πάμε να δούμε λοιπόν τα 14 γήπεδα που ετοιμάζονται να ανοίξουν τις πύλες τους για τη νέα σεζόν με τη σειρά που τερμάτισαν οι ομάδες τη σεζόν που μας πέρασε...
«Γεώργιος Καραϊσκάκης»
«Απόστολος Νικολαΐδης» - ΟΑΚΑ
Τούμπα
OPAP Arena
«Κλεάνθης Βικελίδης»
«Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»
Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου
Παγκρήτιο Στάδιο
Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς
Γήπεδο Παναιτωλικού
Πανθεσσαλικό Στάδιο
Δημοτικό Γήπεδο Σερρών
AEL FC Arena
Το «ερωτηματικό» της Κηφισιάς
Ο Ολυμπιακός παίρνει πάντα σημαντική δύναμη από την καυτή έδρα που διαθέτει. Το γήπεδο τεσσάρων αστέρων στο Φάληρο που άνοιξε τις πύλες του το 2004 και εκσυγχρονίζεται συνεχώς, διαθέτει χωρητικότητα 33.449 θέσεων.
Επιστροφή στο γήπεδο της Λεωφόρου για τον Παναθηναϊκό στις εγχώριες διοργανώσεις καθώς τα ευρωπαϊκά παιχνίδια θα τα δίνει στο ΟΑΚΑ. Η ιστορική έδρα του «τριφυλλιού» εδώ και πάνω από 100 χρόνια, χωρητικότητας 16.000 θέσεων, γίνεται «καμίνι» όταν είναι γεμάτη. Πάντως είναι πιθανό από τη στιγμή που ολοκληρωθούν τα έργα στο Ολυμπιακό Στάδιο το Τριφύλλι να δώσει και εκεί ματς πρωταθλήματος.
Ο ΠΑΟΚ περιμένει τις εξελίξεις για τη Νέα Τούμπα και ετοιμάζεται να παίξει για άλλη μια χρονιά στο παραδοσιακό του σπίτι. Μια δυνατή έδρα όταν είναι κατάμεστη που έχει υποστεί αρκετές παρεμβάσεις από το 1959, χωρητικότητας 29.000 θέσεων.
Η τέταρτη σεζόν λειτουργίας της τετράστερης έδρας της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ένα υπερσύγχρονο γήπεδο, απόλυτα ποδοσφαιρικό, με χωρητικότητα 32.500 θέσεων που έδωσε στην Ένωση διαφορετική πνοή με το που άνοιξε τις πύλες του.
Σπίτι του Άρη από το 1951, χωρητικότητας 22.800 θέσεων. Ένα καθαρά ποδοσφαιρικό γήπεδο με τις εξέδρες κοντά στον αγωνιστικό χώρο που δημιουργούν μια δυνατή έδρα όταν είναι κατάμεστες. Το 2019 έλαβε χώρα η τελευταία ανακαίνιση.
Το γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης χτίστηκε το 1979. Από το 2002 και μετά ξεκίνησαν τα πρώτα βελτιωτικά έργα και στη συνέχεια έλαβαν χώρα αρκετές ανακαινίσεις με κυριότερη αυτή του 2015. Φέτος άλλαξε ο χλοοτάπητας. Διαθέτει χωρητικότητα 7.423 θέσεων.
Χωρητικότητας 8.969 θέσεων η έδρα του Ατρόμητου. Κατασκευάστηκε το 1947 και από το 2005 η ΠΑΕ σε συνεργασία με τη δημοτική αρχή του Περιστερίου προχωρούν σε βελτιώσεις, ενώ από το 2009 έχει κατασκευαστεί και το σκέπαστρο.
Ο ΟΦΗ δεν θα αγωνίζεται στο ιστορικό «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης» καθώς το πρόβλημα της στατικότητας ήταν ανυπέρβλητο. Έτσι οι Κρητικοί θα χρησιμοποιούν ως έδρα το Παγκρήτιο. Θα έχουν δυνατότητα μεγαλύτερης προσέλευσης στο χωρητικότητας 26.240 θέσεων στάδιο (κατασκευάστηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004), πραγματοποιώντας και βελτιωτικές εργασίες.
Αποτελεί έδρα του Λεβαδειακού από το 1961. Το 2005 έλαβαν χώρα παρεμβάσεις στο γήπεδο, με την τοποθέτηση καθισμάτων και προβολέων, ενώ από το 2009 κατασκευάστηκε και το μικρό σκέπαστρο στην κεντρική εξέδρα. Η χωρητικότητα ανέρχεται στις 5.915 θέσεις.
Η έδρα του Παναιτωλικού από το 1930. Το 2005 ξεκίνησαν οι βελτιωτικές παρεμβάσεις. Κατασκευάστηκε το στέγαστρο, τοποθετήθηκαν καθίσματα και η χωρητικότητα ανήλθε στις 6.400 θέσεις. Σε εξέλιξη και η ανακατασκευή της απέναντι κεντρικής εξέδρας που θα αυξήσει κι άλλο τη χωρητικότητα.
Κατασκευάστηκε το 2004 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η χωρητικότητά του ανέρχεται στις 22.189 θέσεις. Έδρα του Βόλου από τη στιγμή που ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία, με τους κυανέρυθρους να διαθέτουν αρκετά εισιτήρια για τους φιλοξενούμενους οπαδούς των μεγάλων ομάδων.
Πρόκειται για ένα στάδιο σχεδόν 100 ετών χωρητικότητας 9.500 θέσεων, στο οποίο το 2005 και το 2008 έλαβαν χώρα βελτιωτικές παρεμβάσεις. Τα τελευταία χρόνια είχαν προκύψει προβλήματα στατικότητας, τα οποία ωστόσο έχουν ξεπεραστεί με τις εργασίες που έγιναν.
Γήπεδο κόσμημα για την πόλη της Λάρισας. Πρόκειται για ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο. Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 2010 και είναι κατηγορίας τριών αστέρων στις προδιαγραφές της UEFA. Η χωρητικότητά του ανέρχεται σε 16.118 θέσεις.
Τη δεδομένη χρονική στιγμή η Κηφισιά είναι η μοναδική ομάδα, στην οποία η ιστοσελίδα της Stoiximan Super League δεν αναγράφει την έδρα της. Υπενθυμίζουμε πως στο Gazzetta διαβάσατε πως πρόθεση του κλαμπ των Βορείων Προαστίων ήταν να χρησιμοποιήσει το ΟΑΚΑ, όμως ακόμα δεν έχουν λυθεί κάποια θέματα ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως έδρα.