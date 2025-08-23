Το Gazzetta παρουσιάζει τα 14 γήπεδα που θα φιλοξενήσουν αγώνες της Stoiximan Super League για τη νέα σεζόν που ξεκινάει.

Σέντρα στη Stoiximan Super League αυτό το σαββατοκύριακο με τη σεζόν 2025/26 να ξεκινάει με την ελπίδα ότι θα δούμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα με αμείωτο ενδιαφέρον ως το φινάλε. Οι προϋποθέσεις άλλωστε υπάρχουν.

Συνολικά 14 θα είναι τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τις αναμετρήσεις της πρώτης κατηγορίας του ελληνικού πρωταθλήματος με το ζητούμενο να είναι οι καλοί αγωνιστικοί χώροι που θα αναβαθμίσουν το προϊόν.

Σε σχέση με το παρελθόν είναι αλήθεια πως έχουν γίνει μεγάλα βήματα προόδου σε αυτό το κομμάτι, ενώ αντίστοιχα σημαντική πρέπει να είναι και η συνολική ποιότητα των εγκαταστάσεων όχι μόνο για τους παίκτες, αλλά και για τους οπαδούς και για τους δημοσιογράφους.

Πάμε να δούμε λοιπόν τα 14 γήπεδα που ετοιμάζονται να ανοίξουν τις πύλες τους για τη νέα σεζόν με τη σειρά που τερμάτισαν οι ομάδες τη σεζόν που μας πέρασε...