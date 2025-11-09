Στο 27' ο Παναθηναϊκός έφτασε μια ανάσα από το δεύτερο γκολ απέναντι στον ΠΑΟΚ με τον Τετέ, αλλά ο Τσιφτσής και το δοκάρι του είπαν «όχι».

Ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα απέναντι στον ΠΑΟΚ με τον Πάντοβιτς στο 20' και επτά λεπτά αργότερα άγγιξε το 2-0.

Ο Τετέ ζύγισε το πόδι του, σούταρε, αλλά ο Τσιφτσής με τα ακροδάχτυλα έπεσε και έστειλε την μπάλα στο κάθετο δοκάρι κρατώντας το σκορ στα επίπεδα του 1-0.