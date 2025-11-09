Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Χτύπησε στο κεφάλι ο Κωνσταντέλιας, αμέσως πάνω του και οι παίκτες του τριφυλλιού
Ο Κωνσταντέλιας σε μία φάση επίθεσης του ΠΑΟΚ, δέχθηκε το φάουλ του Μανώλη Σιώπη, έπεσε στο έδαφος και στη συνέχεια ο Γεντβάι κλότσησε την μπάλα και τον πέτυχε κατά λάθος στο κεφάλι.
Ο διεθνής άσος ζαλίστηκε από το χτύπημα και αμέσως πήγε πάνω του τόσο ο Γεντβάι, ο συμπαίκτης του στην Εθνική, ο Σιώπης και αρκετοί ακόμα ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού για να δουν πως είναι. Εκτός φυσικά από τους συμπαίκτες του στον ΠΑΟΚ.
Όταν ο Κωνσταντέλιας σηκώθηκε, μάλιστα, από τον αγωνιστικό χώρο, δέχθηκε και το χειροκρότημα των οπαδών του Παναθηναϊκού.
Δείτε τη φάση
