Ο Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε και αμέσως πήγαν να δουν πως είναι και οι παίκτες του Παναθηναϊκού.

Ο Κωνσταντέλιας σε μία φάση επίθεσης του ΠΑΟΚ, δέχθηκε το φάουλ του Μανώλη Σιώπη, έπεσε στο έδαφος και στη συνέχεια ο Γεντβάι κλότσησε την μπάλα και τον πέτυχε κατά λάθος στο κεφάλι.

Ο διεθνής άσος ζαλίστηκε από το χτύπημα και αμέσως πήγε πάνω του τόσο ο Γεντβάι, ο συμπαίκτης του στην Εθνική, ο Σιώπης και αρκετοί ακόμα ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού για να δουν πως είναι. Εκτός φυσικά από τους συμπαίκτες του στον ΠΑΟΚ.

Όταν ο Κωνσταντέλιας σηκώθηκε, μάλιστα, από τον αγωνιστικό χώρο, δέχθηκε και το χειροκρότημα των οπαδών του Παναθηναϊκού.

Δείτε τη φάση