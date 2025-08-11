Αστέρας Τρίπολης: Μετά τον Τζάλοου, πάει για Πίτερ Κιόσο
Ο 25χρονος δεξιός μπακ Πίτερ Κιόσο είναι ο παίκτης που θέλουν να κλείσουν στον Αστέρα Τρίπολης για το δεξί άκρο της άμυνας, από τη στιγμή που δεν προχώρησε του Τζάλοου.
Ο παίκτης από το Κονγκό έχει εμπειρία από Championship μετρώντας με την Όξφορντ εε συμμετοχές. Επίσης έχει παίξει 69 φορές στην Χάρτπουλ, 27 στην Πιτέμπορο, 22 στην Λούτον, 21 στη Νορθάμπτον , 19 στην ΜΣ Ντονς και 14 στη Μπόλτον.
Συνολικά, στην καριέρα του μετράει 229 συμμετοχές με 14 γκολ και 11 ασίστ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.