Ο Πίτερ Κιόσο από την Όξφορντ είναι ο παίκτης που έχουν ψηλά στη λίστα τους στον Αστέρα Τρίπολης για το δεξί άκρο της άμυνας.

Ο 25χρονος δεξιός μπακ Πίτερ Κιόσο είναι ο παίκτης που θέλουν να κλείσουν στον Αστέρα Τρίπολης για το δεξί άκρο της άμυνας, από τη στιγμή που δεν προχώρησε του Τζάλοου.

Ο παίκτης από το Κονγκό έχει εμπειρία από Championship μετρώντας με την Όξφορντ εε συμμετοχές. Επίσης έχει παίξει 69 φορές στην Χάρτπουλ, 27 στην Πιτέμπορο, 22 στην Λούτον, 21 στη Νορθάμπτον , 19 στην ΜΣ Ντονς και 14 στη Μπόλτον.

Συνολικά, στην καριέρα του μετράει 229 συμμετοχές με 14 γκολ και 11 ασίστ.