Όπως αναμενόταν, ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε την ελεύθερη μεταγραφή του 25χρονου μεσοεπιθετικού Αλεξάντρου Ματσάν.

Ήταν αναμενόμενο και πλέον είναι επίσημο. Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Ρουμάνου μεσοεπιθετικού Αλεξάντρου Ματσάν, ο οποίος βρίσκεται από το Σάββατο (9/8) στην Ελλάδα και πλεόν ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στα Καναρίνια, καθώς υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο.

Ο βραχύσωμος (1.67μ.) επιτελικός χαφ, ο οποίος έχει την ευχέρεια να αγωνιστεί και ως αριστερό εξτρέμ, στο παρελθόν έχει φορέσει μεταξύ άλλων τις φανέλες των Ραπίντ Βουκουρεστίου και Κολόμπους στο MLS. Τελευταίος του σταθμός ήταν η Ντίμπα Αλ Χισν των ΗΑΕ, στην οποία αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν.

Από εκεί και πέρα στο «Emileon» αναμένουν την άφιξη του «κλεισμένου» Σέρβου χαφ, Λόζαρ Κόγιτς, στις 14 Αυγούστου. Πλέον οι ιθύνοντες του αγωνιστικού σχεδιασμού του κλαμπ θα δώσουν βάρος στην απόκτηση εξτρέμ.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«O Αλεξάνδρου Ματσάν (Alexandru Mățan) υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας για ένα χρόνο. Γεννήθηκε στις 29.08.1999 στη Ρουμανία και από 10 ετών εντάχθηκε στην Academia Hagi. Ως επαγγελματίας αγωνίστηκε από το 2017 στη Viitorul και με δανεισμό στη Voluntari. Τον Μάρτιο του 2021 παραχωρήθηκε στην Columbus των ΗΠΑ, με την οποία κατέγραψε περισσότερες από 110 συμμετοχές έως τον περασμένο Ιανουάριο που αποχώρησε, έχοντας ενδιάμεσα έναν δανεισμό στη Rapid. Τους τελευταίους μήνες αγωνίστηκε στα ΗΑΕ με την Dibba Al-Hisn.

Ο αριθμός που επέλεξε είναι το 10. Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!».