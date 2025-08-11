Σύμφωνα με ισπανική ιστοσελίδα ο Παναθηναϊκός έκανε νέα προσφορά στον Πάμπλο Μάφεο για να τον πείσει να έρθει στην Ελλάδα.

Πριν λίγες μέρες η ιστοσελίδα «uiltimahora» έκανε μία αναφορά στην πρόταση που είχε καταθέσει ο Παναθηναϊκός για τον Πάμπλο Μάφεο, η οποία φαινόταν αρκετά καλή στα «μάτια» της Μαγιόρκα, όμως απορρίφθηκε από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.

Οι «πράσινοι» φαίνεται να μην το έχουν βάλει κάτω, αφού, σύμφωνα με νεότερο δημοσίευμα της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, κατάθεσαν νέα βελτιωμένη πρόταση στον Ισπανό δεξιό μπακ, η οποία πλησιάζει περισσότερο στις απαιτήσεις του, προκειμένου να κάμψουν τις όποιες ενστάσεις έχει και να τον ντύσουν στα πράσινα.

Η πρόταση που έχει κάνει το «τριφύλλι» στην Μαγιόρκα για δανεισμό με υποχρεωτική οψιόν αγοράς την βρίσκει σύμφωνη, όμως ο Μάφεο φαίνεται να εξακολουθεί να εξετάζει πρώτα άλλες επιλογές. Ο 28χρονος ενδιαφέρεται να πάει στην Serie A ενώ πρόσφατα έκανε και κινήσεις προς άλλα κλαμπ της La Liga.

Πάντως το όνομα της Σεβίλλης που κυκλοφόρησε δεν έχει καμία ισχύ προς στιγμήν, όμως επιβεβαιώνεται από το στενό περιβάλλον του παίκτη.