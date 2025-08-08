Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στην Μαγιόρκα για τον Πάμπλο Μάφεο, όμως ο παίκτης της ήταν αρνητικός.

Η ισπανική ιστοσελίδα «ultimahora» αποκάλυψε πως ο Παναθηναϊκός κινήθηκε για την απόκτηση του Πάμπλο Μάφεο της Μαγιόρκα, όμως ο Ισπανός ποδοσφαιριστής ήταν αρνητικός. Ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει στον αθλητικό διευθυντή του συλλόγου, Πάμπλο Ορτέλς πως θέλει να αποχωρήσει, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν υπάρχουν πιθανότητες να παραμείνει στην ομάδα.

Το ισπανικό κλαμπ παρουσίασε την πρόταση των «πρασίνων» στον 28χρονο δεξιό μπακ θέλοντας να του δείξει πως θέλει να τον βοηθήσει να υλοποιήσει την επιθυμία του. Αυτή αφορούσε δανεισμό για έναν χρόνο με υποχρεωτική οψιόν αγοράς, με τα ποσά που προσφέρθηκαν από την πλευρά του «τριφυλλιού» να κρίνονται ικανοποιητικά από τους νησιώτες, ωστόσο ο Μάφεο απέρριψε την πρόταση.

Ο λόγος ήταν πως οι οικονομικές απολαβές που του προτάθηκαν δεν τον ικανοποιούσαν, αφού επρόκειτο για τα μισά χρήματα απ' όσα έχει λαμβάνειν στην Μαγιόρκα. Μετά το «ναυάγιο» της μεταγραφής του στην Νότιγχαμ Φόρεστ, μετακίνηση στην οποία εκείνος ήταν θετικός, δεν έχει βρει κάτι που να καλύπτει τα «θέλω» του.

Την περασμένη σεζόν ο Πάμπλο Μάφεο πραγματοποίησε 31 συμμετοχές, δίνοντας και δύο ασίστ, ξεπερνώντας τα 2,5 χιλ. λεπτά συμμετοχής.