Κηφισιά - Αστέρας Τρίπολης: Στην Καισαριανή Τετέ και Ζέκα
«Πράσινες» παρουσίες στην Καισαιριανή. Η Κηφισιά υποδέχτηκε τον Αστέρα AKTOR το απόγευμα της Κυριακής (10/8) και στις εξέδρες βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Τετέ και ο μέχρι πρότινος αρχηγός του Τριφυλλιού, Ζέκα.
Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ είναι κολλητός φίλος με τον ποδοσφαιριστή της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο, Ούγκο Σόουζα, ενώ στην ομάδα των Βορείων Προαστίων αγωνίζεται πλέον και ο πρώην συμπαίκτης τους, Ρουμπέν Πέρεθ.
