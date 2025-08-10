Ο Τετέ κι ο Ζέκα βρέθηκαν στην Καισαριανή για να παρακολουθήσουν το φιλικό παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Αστέρα Τρίπολης.

«Πράσινες» παρουσίες στην Καισαιριανή. Η Κηφισιά υποδέχτηκε τον Αστέρα AKTOR το απόγευμα της Κυριακής (10/8) και στις εξέδρες βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Τετέ και ο μέχρι πρότινος αρχηγός του Τριφυλλιού, Ζέκα.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ είναι κολλητός φίλος με τον ποδοσφαιριστή της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο, Ούγκο Σόουζα, ενώ στην ομάδα των Βορείων Προαστίων αγωνίζεται πλέον και ο πρώην συμπαίκτης τους, Ρουμπέν Πέρεθ.