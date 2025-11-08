Ο Μαυρίας και ο Άλεξιτς ήταν αυτοί που κλείδωσαν τη νίκη του Παναιτωλικού επί της ΑΕΛ Novibet.

Ο Παναιτωλικός βρήκε δύο γκολ σε λίγα λεπτά και κλείδωσε τη νίκη με την ΑΕΛ Novibet.

Στο 67' ο Αγκίρε πίεσε και έκλεψε την μπάλα, ο Ματσάν «έσπασε» στον Μαυρία, ο οποίος πλάσαρε για το 2-0 των Αγρινιωτών.

Στο 79' κάθετη του Ματσάν, ο Άλεξιτς βγήκε τετ α τετ, ο Μπαγκαλιάνης τον ανέτρεψε ο διαιτητής Μόσχου έδωσε το πέναλτι και ο Σέρβος φορ ανέλαβε την εκτέλεση κι έκανε το 3-0.