Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet: Ο Μαυρίας έκανε το 2-0 και ο Άλεξιτς το τελικό 3-0
Ο Μαυρίας και ο Άλεξιτς ήταν αυτοί που κλείδωσαν τη νίκη του Παναιτωλικού επί της ΑΕΛ Novibet.
Ο Παναιτωλικός βρήκε δύο γκολ σε λίγα λεπτά και κλείδωσε τη νίκη με την ΑΕΛ Novibet.
Στο 67' ο Αγκίρε πίεσε και έκλεψε την μπάλα, ο Ματσάν «έσπασε» στον Μαυρία, ο οποίος πλάσαρε για το 2-0 των Αγρινιωτών.
Στο 79' κάθετη του Ματσάν, ο Άλεξιτς βγήκε τετ α τετ, ο Μπαγκαλιάνης τον ανέτρεψε ο διαιτητής Μόσχου έδωσε το πέναλτι και ο Σέρβος φορ ανέλαβε την εκτέλεση κι έκανε το 3-0.
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.