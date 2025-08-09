Μια... ανάσα από την Ρίο Άβε βρίσκεται ο Γιώργος Λιάβας, που όλα δείχνουν πως βγάζει τη φανέλα του Παναιτωλικού για να συνεχίσει την καριέρα του στο πορτογαλικό πρωτάθλήμα.

Ο εκ των αρχηγών του Παναιτωλικού και παίκτης που προέρχεται από την ακαδημία του συλλόγου του Αγρινίου, είναι έτοιμος για το μεγάλο βήμα στην καριέρα του. Η Ρίο Αβε και η Πορτογαλία θα είναι οι επόμενοι σταθμοί της καριέρας του, καθώς φαίνεται πως υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στον Παναιτωλικό και τον σύλλογο συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη. Αξίζει να σημειωθεί πως στη Ρίο Άβε είναι έντονο το ελληνικό στοιχείο καθώς εκεί είναι προπονητής ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος, ενώ αγωνίζονται ακόμη οι Αθανασίου, Βρουσάι, Ντόι, Παπακανέλλος.