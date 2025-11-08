Αναστασίου: «Ο φόβος είναι για αυτούς που δεν θέλουν να τολμήσουν, δεν είμαι τρυφερός με τους παίκτες»

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη νίκη του Παναιτωλικού επί της ΑΕΛ Novibet στο Αγρίνιο.

Ο Παναιτωλικός επέστρεψε στις νίκες και μάλιστα με ευκολία, καθώς υπέταξε την ΑΕΛ Novibet στο Αγρίνιο. Ο προπονητής των Καναρινιών, Γιάννης Αναστασίου, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και στάθηκε στη θέληση των παικτών του να γίνουν καλύτεροι.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου

«Νομίζω ήταν δίκαιη νίκη. Σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού ήμασταν καλύτερη ομάδα. Μετά το 1-0 για ένα δεκάλεπτο χάσαμε τα πατήματα μας, δεν ξέραμε πως να διαχειριστούμε το προβάδισμα. Αλλά όσο πέρναγε η ώρα πατάγαμε καλύτερα. Φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Σημειώσαμε δύο γκολ, είχαμε ευκαιρίες και για άλλα. Το σημαντικότερο είναι ότι δεν κινδυνέψαμε. Είναι αυτό που είπα, ένα μήνα που είμαι εδώ. Τα παιδιά δείχνουν θέληση να γίνουν καλύτεροι.

Εγώ προσπαθώ για το καλύτερο. Δεν θα είμαι τρυφερός μαζί τους. Έχουμε απαιτήσεις, θέλουμε να κάνουμε πράγματα ειδικά όταν κερδίζουμε εκεί πρέπει να βρίσκουμε πράγματα να διορθώσουμε. Είμαστε σε επίπεδο καλό για την περίοδο που είμαστε. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την έντασή μας, να παίζουμε σε υψηλότερη. Πιστεύω ότι με αυτοπεποίθηση και ψυχολογία αυτό θα έρχεται».

Αναφορικά με την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα, συγκριτικά και με το ματς με την ΑΕΚ:

«Γίναν πολλές κουβέντες μέσα στην εβδομάδα. Είμαι προπονητής που του αρέσει η ομάδα του να παίζει ποδόσφαιρο, όταν έχει την μπάλα. Δεν προσπαθούμε να κρύψουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι. Και στις νίκες είμαι επικριτικός απέναντι στους παίκτες. Κοιτάμε πώς θα γίνουμε καλύτεροι. Ο στόχος είναι εκεί, τα παιδιά το έχουν αντιληφθεί, η κατεύθυνση είναι εκεί. Θα κάνουμε λάθη, θα τιμωρηθούμε αλλά πρέπει να τολμήσουμε. Ο φόβος είναι για αυτούς που δεν θέλουν να τολμήσουν, εμείς θέλουμε».