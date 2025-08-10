Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Δημήτρη Σιόβα στο Λιμάνι, με τον έμπειρο στόπερ να προορίζεται για την Β' ομάδα.

Ήταν γνωστό, αλλά πλέον είναι κι επίσημο: Ο Δημήτρης Σιόβας θα φοράει και πάλι την ερυθρόλευκη φανέλα!

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός αναφέρει:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Δημήτρη Σιόβα. Ο έμπειρος αμυντικός γεννήθηκε στη Δράμα στις 16 Σεπτεμβρίου 1988.

Το 2006 από την Ακαδημία της Ξάνθης αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα και το 2008 αποκτήθηκε από τον Πανιώνιο, απ’ όπου δόθηκε ως δανεικός στον Ιωνικό το 2009 και το 2012 ήρθε στον Ολυμπιακό και πανηγύρισε με τα ερυθρόλευκα τέσσερα πρωταθλήματα και δύο κύπελλα Ελλάδας. Αγωνίστηκε μέχρι τον Ιανουάριο του 2017 όποτε και πήγε στη Leganes αρχικά ως δανεικός και το καλοκαίρι ως μεταγραφή.

Το καλοκαίρι του 2020 αποκτήθηκε από την Huesca, συνεχίζοντας έτσι στο πρωτάθλημα της Ισπανίας στη La Liga και από το 2022 μέχρι το 2024 αγωνίστηκε στην Ολλανδία και συγκεκριμένα στη Fortuna Sittard. Το 2025 επέστρεψε στην Ελλάδα αγωνιζόμενος στη Super League με τη φανέλα της Λαμίας και πλέον θα αγωνίζεται και πάλι με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Δημήτρη, καλώς επέστρεψες στον Ολυμπιακό!»

Τι έχει κάνει με τον Ολυμπιακό ο Σιόβας

Ο Δημήτρης Σιόβας έχει αγωνιστεί 107 φορές με την ερυθρόλευκη φανέλα, έχοντας 3 γκολ και 4 ασίστ από το 2012 έως το 2017.

Στο Λιμάνι, έζησε τρομερές στιγμές πανηγυρίζοντας τέσσερα σερί πρωταθλήματα, αλλά και δύο Κύπελλα. Στη συνέχεια ήρθε, στο δρόμο του η πρόκληση της Λεγανές και της La Liga. Ύστερα από μια τριετία εκεί, υπέγραψε στην Ουέσκα και από το 2022 έως το 2024 έπαιξε στην Φορτούνα Σιτάρντ.

Τη σεζόν 2024-2025, η Λαμία αποτελέσε την αφορμή επιστροφής του στην Ελλάδα και στα 36 του χρόνια, όλη η εμπειρία που έχει αποκομίσει από τα γήπεδα θα τον κάνουν να είναι σημαντική ώστε να δείξει το δρόμο στα νέα παιδιά της ομάδας Β', με τον Ρομέν Πιτό στον πάγκο.