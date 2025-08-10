Η νέα νίκη του Ολυμπιακού στο φιλικό με την Ουνιόν Βερολίνου ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Δεν τους... βλέπει!» ο Ολυμπιακός που κέρδισε και την Ουνιόν σε φιλικό.

Livesport: «Σκορπάει τρόμο» η ομάδα του Μεντιλίμπαρ, εξετάζει Καρβαλιο και Παγερο ο Παναθηναϊκός.

Φως των σπορ: «Κυρίαρχος και στο Βερολίνο!» ο Ολυμπιακός, έξι νίκες σε εφτά φιλικά.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Βγάζει μάτια ο νέος θρύλος», σοβαρός, επιθετικός και κυρίαρχος!

Ώρα των σπορ: «Αρχίζει το... τεστ Γιόβιτς» στην ΑΕΚ.