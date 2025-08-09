Μεντιλίμπαρ: «Υπάρχει χρόνος μέχρι το Σεπτέμβριο για τις μεταγραφές»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μίλησε για το βαθμό ετοιμότητας της ομάδας του, το χρόνο που υπάρχει για μεταγραφές αλλά και το γεγονός ότι το σημαντικό είναι να παίζει η ομάδα του υπηρετώντας τη δική της ιδέα μέσα στο γήπεδο.

Μετά τη νίκη με 1-0 απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου, μιλώντας στην Cosmote TV και τον Αντρέα Παλομπαρίνι,ο Μεντιλίμπαρ τόνισε ξανά ότι υπάρχει χρόνος για μεταγραφές και δεν έκρυψε την ικανοποίησή του από τα όσα έχει δείξει ως τώρα ο Ολυμπιακός.

«Πάντα στόχος είναι η νίκη, προσπαθούμε να νικάμε σ' όλους τους αγώνες. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες, προσπαθήσαμε να πετύχουμε γκολ απέναντι σ' έναν πιο ανταγωνιστικό αντίπαλο σε σχέση με τ' άλλα φιλικά, ήταν η τελική παρουσία τους ενόψει της νέας σεζόν και πιστεύουμε ότι τα πήγαμε πολύ καλά», είπε αρχικά ο Βάσκος.

Για το βαθμό της ικανοποίησής του μέχρι στιγμής: «Η προετοιμασία πήγε καλα, προπονηθήκαμε σε δύο διαφορετικά γήπεδα, ο καιρός ήταν με το μέρος μας, δεν είχαμε τραυματισμούς εκτός από σήμερα που είχαμε 2-3 περιπτώσεις. Πήγαμε πολύ καλα, είδα κάποια πράγματα που σε σχέση με τον προηγούμενο καιρό είναι καλύτερα».

Για το βαθμό δυσκολίας που ανεβαίνει με την Νάπολι και την Ίντερ και το Champions League: «Συνεχιζω να δοκιμάζω πρόσωπα και πράγματα, δεν είναι οι δύο επόμενοι αγώνες (με Νάπολι και Ίντερ), το πιο σημαντικό είναι να προοδεύει η ομάδα, να παίζει με την ιδέα που έχει στο γήπεδο και να συνεχίσουμε να προοδεύουμε».

Από το 1 έως το 100 σε ποιο σημείο είναι η ομάδα και τι περιμένει από τις μεταγραφές: «Θεωρώ ότι γενικά θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Δεν μ' αρέσει να μιλάω με ποσοστά. Όσον αφορά στις μεταγραφές, υπάρχει χρόνος μέχρι το Σεπτέμβριο, θα ήθελα να έχω όλη την ομάδα. Θα φύγουν κάποια παιδιά, θα έρθουν κάποια άλλα, δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ποιοι θα είναι στο ρόστερ».