Το αριστουργηματικό γκολ του Τσικίνιο ήταν το... κερασάκι στην γλυκιά τούρτα του Ολυμπιακού στο Βερολίνο! Στο πιο δυνατό (ως τώρα) φιλικό, οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν νικηφόρα (6η νίκη) καθώς επιβλήθηκαν με 1-0 της Ουνιόν, από την οποία απειλήθηκαν ελάχιστα.

Ο Ολυμπιακός στο πιο δυνατό πρακτικά φιλικό του ως τώρα, αυτό με την Ουνιόν Βερολίνου, επικράτησε με σκορ 1-0 και ενώ σε έναν ακόμα αγώνα είχε τη στήριξη του κόσμου του. Γκολάρα του Τσικίνιο, που χτύπησε, όπως τραυματίστηκαν και οι Ζέλσον - Μπρούνο.

Πως ξεκίνησε ο Ολυμπιακός με την Ουνιόν Βερολίνου

Ο Μεντιλίμπαρ αυτή τη φορά είχε αρκετούς ενδεκαδάτους παίκτες του στο αρχικό του σχήμα. Ειδικότερα κάτω από τα δοκάρια ήταν ο Τζολάκης, στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά οι Μπρούνο, Ρέτσος, Καλογερόπουλος και Κοστίνια, κέντρο με Εσε και Μουζακίτη και τριάδα πίσω από τον Ελ Καμπί με Τσικίνιο, Καμπελά και Ζέλσον Μαρτίνς.

Οι χαμένες ευκαιρίες των Ελ Καμπί, Κοστίνια και Ζέλσον

Στο πρώτο διάστημα του πρώτου 45λεπτου ο Ολυμπιακός δέχθηκε την πίεση της Ουνιόν. Από το 15ο λεπτό και μετά άρχισε να απειλεί περισσότερο. Στο 18' ο Καμπελά έδωσε στον Κοστίνια, εκείνος με κεφαλιά στον Εσε και αυτός με γυριστό στον Ελ Καμπί που πήρε την κεφαλιά και η μπάλα πήγε κόρνερ από την σούπερ επέμβαση του Ρενόβ. Στη συνέχεια του πρώτου μέρους ο Κοστίνια από θέση βολής έστειλε τη μπάλα έξω ενώ λίγο πριν το τέλος του α' μέρους ο Ελ Καμπί έχασε τετ α τετ και ο Ζέλσον που τον ακολούθησε απέτυχε να... κρεμάσει τον αντίπαλο πορτιέρε.

Αποχώρησε ο Ζέλσον με τραυματισμό, κεραυνοβόλησε ο Τσικίνιο για το 0-1!!!

Στο 2ο μέρος και ενώ είχε τραυματιστεί - αλλά συνέχισε - ο Μπρούνο χτύπησε και αποχώρησε με αλλαγή ο Ζέλσον Μαρτίνς (του οποίου τη θέση πήρε ο Μασούρας). Στο 74ο λεπτό μετά από μία εξαιρετική επίθεση και πάσα του Μουζακίτη στον Τσικίνιο ο Πορτογάλος εξαπέλυσε έναν κεραυνό για να κάνει το 0-1. Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός δέχθηκε πρέσινγκ και η Ουνιόν είχε τις στιγμές της αλλά όποτε χρειάστηκε ο Τζολάκης ήταν παρών. Φάσεις έχασε και ο Ολυμπιακός με παίκτες όπως ο Ελ Καμπί.

QUE GOLAAAAAAÇOOO DO OLYMPIACOS 👏⚽️🔥 PANCADAÇO do meio da rua de CHIQUINHO 🎯☄️#NoCentroDoJogo pic.twitter.com/v358iCYoZe — SportyNet (@SportyNetBrasil) August 9, 2025

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης - Μπρούνο (67' Βέζο), Ρέτσος, Καλογερόπουλος και Κοστίνια - Εσε (46' Ντάνι Γκαρθία) και Μουζακίτης - Τσικίνιο (79' Πνευμονίδης), Καμπελά και Ζέλσον Μαρτίνς (67' λ. τρ. Μασούρας) - Ελ Καμπί.

Τα φιλικά του Ολυμπιακού

19 Ιουλίου 2025, 15:00: NAC Breda – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-3

25 Ιουλίου 2025, 13:00: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Norwich City 3-0

26 Ιουλίου, 16:00: AZ Alkmaar – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-2

2 Αυγούστου 2025, 17:00: SC Heerenveen – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-1

3 Αυγούστου 2025, 16:00: ADO Den Haag – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-3

8 Αυγούστου 2025, 17:00: Al-Taawoun FC – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-2

9 Αυγούστου 2025, 16:30: FC Union Berlin – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-1

14 Αυγούστου 2025, 21:00: SSC Napoli - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

16 Αυγούστου 2025, 21:30: Inter FC - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ