Η 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1 είναι η τελευταία χρονικά που θα διεξαχθεί πριν τη νέα διακοπή λόγω των αγώνων των Εθνικών ομάδων.

Το Σάββατο υπάρχει μόνο ένα παιχνίδι, το Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet. Την Κυριακή θα διεξαχθούν τα υπόλοιπα έξι παιχνίδια με το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ να ξεκινά στις 21.00. Από τις άλλες μεγάλες ομάδες ο Ολυμπιακός παίζει εκτός με την Κηφισιά, η ΑΕΚ πάλι εκτός με τον ΟΦΗ και ο Άρης υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR.

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1

Σάββατο 08 Νοεμβρίου

17.00: Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet (COSMOTE SPORTS TV 1)

Κυριακή 09 Νοεμβρίου

15.00: Άρης - Αστέρας AKTOR (NS PRIME)

15.00: Κηφισιά - Ολυμπιακός (COSMOTE SPORTS TV 2)

17.00: Λεβαδειακός - Πανσερραϊκός (NS2)

17.30: ΟΦΗ - ΑΕΚ (COSMOTE SPORTS TV 1)

19.00: Ατρόμητος - Βόλος (NS PRIME)

21.00: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (COSMOTE SPORTS TV 1)