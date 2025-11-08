Stoiximan Super League 1: Πρεμιέρα στην 10η αγωνιστική με το Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet
Το Σάββατο υπάρχει μόνο ένα παιχνίδι, το Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet. Την Κυριακή θα διεξαχθούν τα υπόλοιπα έξι παιχνίδια με το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ να ξεκινά στις 21.00. Από τις άλλες μεγάλες ομάδες ο Ολυμπιακός παίζει εκτός με την Κηφισιά, η ΑΕΚ πάλι εκτός με τον ΟΦΗ και ο Άρης υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR.
Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1
Σάββατο 08 Νοεμβρίου
17.00: Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet (COSMOTE SPORTS TV 1)
Κυριακή 09 Νοεμβρίου
15.00: Άρης - Αστέρας AKTOR (NS PRIME)
15.00: Κηφισιά - Ολυμπιακός (COSMOTE SPORTS TV 2)
17.00: Λεβαδειακός - Πανσερραϊκός (NS2)
17.30: ΟΦΗ - ΑΕΚ (COSMOTE SPORTS TV 1)
19.00: Ατρόμητος - Βόλος (NS PRIME)
21.00: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (COSMOTE SPORTS TV 1)
