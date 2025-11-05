Στην Εθνική Ισλανδίας για τα ματς με Αζερμπαϊτζάν και Ουκρανία κλήθηκαν οι Μάγκνουσον και Ίνγκασον
Μετά τα ματς του ερχόμενου Σαββατοκύριακου τα πρωταθλήματα θα διακοπούν καθώς έχουμε τα παιχνίδια των Εθνικών ομάδων. Για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Ισλανδία θα φιλοξενηθεί στις 13/11 από το Αζερμπαϊτζάν και στις 16/11 από την Ουκρανία.
Οι Ισλανδοί συνεχίζουν να ελπίζουν σε πρόκριση με τον τεχνικό της ομάδα να καλεί του Σβέριρ Ίνγκασον και Χόρντουρ Μάγκνουσον. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί που αγωνίζονται στην χώρα μας και συγκεκριμένα σε Παναθηναϊκό και Λεβαδειακό θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν την ομάδα τους να κάνει το βήμα παραπάνω.
Το πρόγραμμα της Ισλανδίας
Αζερμπαϊτζάν – Ισλανδία 13/11
Ουκρανία – Ισλανδία 16/11
