Βέρμπιτς: «Είχαμε έναν καβγά στον Παναθηναϊκό, γι' αυτό ανανέωσα με τον Λεβαδειακό»

Ο Μπένιαμιν Βέρμπιτς μίλησε σε ιστοσελίδα της πατρίδας του και αποκάλυψε τους λόγους που δε συνεχίστηκε η συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό.

Κάτοικος Λιβαδειάς θα παραμένει ο Μπέντζαμιν Βέρμπιτς. Ο Λεβαδειακός ανακοίνωσε πως ο διεθνής Σλοβενός υπέγραψε νέο συμβόλαιο και θα αγωνιστεί στο «Λάμπρος Κατσώνης» και την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ο 31χρονος εξτρέμ πήγε στην ομάδα της Βοιωτίας στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν, αφού δεν υπολογιζόταν στον Παναθηναϊκό και έκανε «restart». Τόσο ο σύλλογος όσο και ο παίκτης αποφάσισαν να παρατείνουν τη συνεργασία τους, με τον ίδιο να αναλύει σε συνέντευξή του τους λόγους που δεν συνέχισε στους Πράσινους.

Ο Σλοβένος μίλησε για τη θητεία του στο Τριφύλλι, αποκαλύπτοντας ότι ένας καβγάς στα αποδυτήρια έγινε η αιτία της παραγκώνισής του στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν.

«Τον πρώτο χρόνο έπαιζα πολύ, αλλά δεν καταφέραμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό. Έτσι άρχισε η πίεση από τους οπαδούς, γιατί περίμεναν το τρόπαιο για πολύ καιρό. Ήμασταν άτυχοι τότε. Θα στεναχωριέμαι για πάντα που δεν καταφέραμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα τότε».

«Ήδη από τον δεύτερο χρόνο, άρχισαν τα προβλήματα. Τραυματίστηκα και γενικά σταθηκα κάπως άτυχος. Μετά το EURO, επέστρεψα στον Παναθηναϊκό και είδα ότι δεν με υπολόγιζαν. Αν και μου είπαν ότι δεν ίσχυε αυτό, εγώ το κατάλαβα. Δεν με άφηναν να πάω σε άλλη ομάδα, γι’ αυτό είχαμε έναν καβγά και στην πραγματικότητα δεν έπαιξα για μισό χρόνο. Μετά βρήκα μια νέα ομάδα, τον Λεβαδειακό. Ίσως να μην είναι τόσο καλή όσο ο Παναθηναϊκός, αλλά έπαιξα εκεί το δεύτερο μισό της σεζόν 2024/25 και μου άρεσε. Γι’ αυτό ανανέωσα το συμβόλαιό μου μαζί τους», είπε χαρακτηριστικά ο Βέρμπιτς στην ουκρανική ιστοσελίδα «ukrfootball».

