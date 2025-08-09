Ο Αστέρας Τρίπολης προχώρησε στην επισημοποίηση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Χαραλαμπόγλου, που θα αγωνίζεται πλέον με τη φανέλα των Αρκάδων, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Παίκτης του Αστέρα Aktor θα είναι για την επόμενη σεζόν ο Γιώργος Χαραλαμπόγλου, με τον 21χρονο επιθετικό να εντάσσεται στο δυναμικό των Αρκάδων ερχόμενος από την Ουτρέχτη. Μ' αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Ο νεαρός φορ έχει ξεκινήσει την ποδοσφαιρική του πορεία από τα ιταλικά γήπεδα και τις ακαδημίες της Φιορεντίνα και πλέον ετοιμάζεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Stoiximan Super League υπό τις οδηγίες του Σάββα Παντελίδη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Αρκάδων

«Ο ποδοσφαιριστής, Γιώργος Χαραλαμπόγλου εντάσσεται στο δυναμικό του ASTERAS AKTOR με μεταγραφή από την ολλανδική ομάδα, FC Utrecht. Ο Χαραλαμπόγλου γεννήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2004 στον Εύοσμο της Θεσσαλονίκης και αγωνίζεται ως επιθετικός. Έχει κάνει διεθνή καριέρα, ξεκινώντας από τις Ακαδημίες της ιταλικής Fiorentina, αγωνιζόμενος στην U17 και U18 του συλλόγου, με την οποία είχε 5 γκολ σε 20 συμμετοχές.

Έχει αγωνιστεί στα Τμήματα Υποδομής του Ολυμπιακού, με συνολικά 38 συμμετοχές και 28 γκολ, αλλά και στην Β’ Ομάδα του συλλόγου. Την περσινή σεζόν ήταν στην Ολλανδία και στην FC Utrecht, αγωνιζόμενος στην Β’ Ομάδα του συλλόγου Jong FC Utrecht, με 31 συμμετοχές και 5 γκολ.

Καλωσορίζουμε τον Γιώργο Χαραλαμπόγλου στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε υγεία και καλή επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας μας».



