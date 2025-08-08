Την περηφάνια του για τα 3 χρόνια που αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό ανέφερε στην αποχαιρετιστήρια δήλωσή του από τον σύλλογο, ο Γιούρι Λοντίγκιν.

Αναλυτικά το μήνυμα του Γιούρι Λοντίγκιν με το οποίο αποχαιρετά τον Παναθηναϊκό και τον κόσμο του αναφέρει:

Αγαπητέ φίλαθλε κόσμε του Παναθηναϊκού, σας ευχαριστώ πολύ για αυτά τα 3 χρόνια που περάσαμε μαζί! Θα τραβήξουμε ξεχωριστούς δρόμους, αλλά θα ξαναβρεθούμε!!! Οτι και να πω θα είναι λίγο για αυτόν τον σύλλογο!

Υπερηφάνεια και δέος όποτε έμπαινα με το τριφύλλι στο στήθος! Ευχαριστώ πολύ όλους τους ανθρώπους που συνεργαστήκαμε αυτά τα χρόνια, έκανα πολλούς φίλους! Ένας σύλλογος γεμάτος με γνήσιους ανθρώπους (φροντιστές, γυμναστές, φυσιοθεραπευτές, εργοφυσιολόγους, εργαζόμενους των αθλητικών εγκαταστάσεων και όλους όσους απαρτίζουν τον οργανισμό) Σας υπέρ ευχαριστώ!!!

Ευχαριστώ θερμά τον κ.Αλαφούζο για την εμπιστοσύνη και την ευκαιρία που μου έδωσε να βρίσκομαι στον σύλλογο!!! Ευχαριστώ όλους τους προπονητές! Κ.Γρηγόρη Έφυγα εγώ τώρα… εντάξει;»